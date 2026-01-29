El Salerm Puente Genil cierra su particular cuesta de enero

El arranque de 2026 no ha sido el esperado para el Salerm Puente Genil. El primer mes del año ha dejado un balance negativo en resultados y sensaciones, marcado por las dificultades lejos de casa. Enero se despide con tres derrotas y una sola victoria, un escenario que obliga al conjunto pontanés a mirar al Manuel Polinario como punto de apoyo para corregir el rumbo y enderezar su particular cuesta de enero.

Un mes marcado por los tropiezos

El calendario no ha dado tregua y los de Álvaro Cejudo han tenido que medirse a rivales de nivel en un tramo exigente de la competición. El balance de enero se cierra con tan solo tres de 12 puntos posibles, un registro que explica el frenazo del equipo en la clasificación.

Las derrotas llegaron ante la Deportiva Minera (2-1), UCAM Murcia (3-2) y CF Extremadura (3-1), tres partidos en los que los rojillos compitieron por fases, pero terminaron penalizados por los detalles. Especialmente significativo es que los tres tropiezos se produjeron lejos del Manuel Polinario, una tendencia que vuelve a aparecer con claridad al analizar los números.

La única nota positiva del mes llegó en casa, con el triunfo ante el Lorca Deportiva (1-0), un rival directo. Una victoria ajustada, trabajada y de enorme valor, que confirmó la fiabilidad del equipo cuando actúa como local.

La evidencia fuera de casa

El balance de enero refuerza una idea que ya se ha repetido a lo largo de la temporada: al Salerm le cuesta sostener los partidos como visitante. En los tres encuentros fuera de Puente Genil, el equipo encajó ocho goles, una cifra elevada que contrasta con su comportamiento defensivo en el Manuel Polinario.

Lejos de casa, el conjunto pontanés vuelve a dejar la sensación de competir durante tramos del partido, pero sin la continuidad ni la solidez necesarias para sumar. Una diferencia de rendimiento que condiciona el balance mensual y que mantiene al equipo en una zona de la tabla donde no hay margen para el error, actualmente en la decimocuarta plaza, a tres puntos de la permanencia y, eso sí, a no más de otros seis del playoff.

El Polinario, punto de apoyo para reaccionar

Con ese contexto, el Salerm afronta ahora una oportunidad clara para cambiar la dinámica. Este domingo a las 12.00 horas, el conjunto rojillo recibe al Antoniano en el Manuel Polinario, un escenario donde el equipo se siente más seguro y donde ha construido gran parte de sus puntos.

El duelo aparece como una ocasión para enderezar el inicio de año, cortar la racha negativa lejos de casa con una victoria como local y recuperar sensaciones de cara a las próximas jornadas. Cobra especial sentido esa premisa con otro simple vistazo al anterior mes de diciembre, en 2025, cuando el equipo de Puente Genil escapó con dos victorias y un empate.

Un partido para resetear

De este modo, tras un mes de enero complicado, el Salerm necesita respuestas inmediatas. El partido ante el Antoniano de este domingo (12. 00horas) se presenta como clave: una oportunidad para reencontrarse con su mejor versión y para enviar un mensaje claro de reacción, pero que se haga definitivo.