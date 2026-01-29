Pablo Tamba hace historia: primer cordobés en alcanzar 100 partidos en la NCAA-1

Pablo Tamba ha vuelto a situar el nombre de Córdoba en lo más alto del baloncesto internacional. El jugador pontanés se ha convertido en el primer cordobés en disputar 100 partidos en la NCAA-1, la máxima división del baloncesto universitario de Estados Unidos, un logro sin precedentes en la provincia.

El histórico registro llegó en el encuentro que enfrentó a Louisiana State University (LSU) contra Mississippi State, que finalizó con derrota para su equipo por 66-80. En ese partido, el alero de 22 años firmó una actuación destacada con 10 puntos y 5 rebotes, confirmando su peso dentro del conjunto.

Tamba no ocultó su orgullo tras alcanzar esta cifra: “Me enorgullece mucho. Empecé a jugar al baloncesto en Córdoba y es algo muy especial. Ojalá esto anime a más chavales de la provincia a esforzarse y aprovechar las oportunidades que ofrece este deporte”. El jugador es consciente de su papel como referente para las nuevas generaciones de baloncestistas cordobeses que sueñan con llegar a la NCAA.

Un alero en su mejor momento

En su última campaña en la competición universitaria, el pontanés se define como un jugador veterano, una condición que le ha permitido consolidar su rol dentro del equipo. A pesar de haber superado recientemente una lesión, asegura encontrarse en un gran momento físico y deportivo, mejorando cada día tanto en recursos individuales como en lectura del juego.

Pablo Tamba se sube a un avión en un viaje con LSU. / LSU

Formado en las canteras del Ciudad de Córdoba, Unicaja Málaga y la selección española, Tamba logró el oro con España en el Europeo sub-16 de 2019, un primer gran hito internacional. En la temporada 2021-22 dio el salto a Estados Unidos para jugar en la NCAA-1 con Idaho, convirtiéndose entonces en el primer cordobés en firmar por un equipo de esta categoría.

Tras una etapa en Indian River State en la División 2, regresó a la NCAA-1 para competir con UC Davis, donde militó durante dos temporadas. En la campaña actual, la última de su etapa universitaria, defiende los colores de Louisiana State, compitiendo en la exigente Conferencia Sureste (SEC).

Sus números universitarios

Sus mejores números llegaron en la temporada pasada, con 11,3 puntos y 5,3 rebotes en 28,4 minutos por partido. En el presente curso promedia 7,4 puntos y 7,1 rebotes en 27,1 minutos, en una conferencia de mayor nivel competitivo. Su récord anotador está en 25 puntos, logrado en la temporada 24-25, mientras que su mejor marca reboteadora es de 15 rebotes, conseguida este mismo año.