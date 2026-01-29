Fútbol sala
España golea a Bélgica en el Europeo con dos tantos del montoreño Cecilio
La selección española acaba la primera fase como campeona de grupo tras vencer por 10-3 y ya espera rival en cuartos de final
El ala montoreño Cecilio ya sabe lo que es marcar en el Europeo de fútbol sala. El jugador del Movistar Inter marcó dos tantos en la goleada por 10-3 de España ante Bélgica. Este triunfo, unido a los anteriores ante Eslovenia (4-1) y Bielorrusia (2-0) le ha permitido a la selección española liderar con comodidad el grupo que ha disputado en Ljubiana. Ahora espera rival para el partido de cuartos de final que disputará el próximo domingo.
Cecilio es un jugador de 33 años que lleva más de diez años en la Primera División de fútbol sala. La pasada campaña ganó el premio al máximo goleador de la Liga, un hecho inédito para un jugador de la provincia en uno de los deportes provinciales por equipo.
A por su segunda medalla con España
El montoreño aspira ahora a jugar su primera final continental con España y a ganar su segunda medalla en un campeonato continental. El ala ya ganó un bronce con España en la pasada edición del Campeonato de Europa.
- El río Guadalquivir supera los dos metros a su paso por Córdoba y entra en umbral naranja
- Aviso naranja por lluvia y viento en Córdoba, en directo: rachas de más de 100 km/h y más de 60 litros de agua
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- La Diputación de Córdoba mantiene cuatro carreteras cortadas en la provincia por la borrasca Joseph
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles
- Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
- El temporal obliga al cierre de 16 carreteras en la provincia
- Los Baños de Popea en Córdoba, un impactante espectáculo natural tras las lluvias de la borrasca Joseph