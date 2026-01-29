España golea a Bélgica en el Europeo con dos tantos del montoreño Cecilio

El ala montoreño Cecilio ya sabe lo que es marcar en el Europeo de fútbol sala. El jugador del Movistar Inter marcó dos tantos en la goleada por 10-3 de España ante Bélgica. Este triunfo, unido a los anteriores ante Eslovenia (4-1) y Bielorrusia (2-0) le ha permitido a la selección española liderar con comodidad el grupo que ha disputado en Ljubiana. Ahora espera rival para el partido de cuartos de final que disputará el próximo domingo.

Cecilio es un jugador de 33 años que lleva más de diez años en la Primera División de fútbol sala. La pasada campaña ganó el premio al máximo goleador de la Liga, un hecho inédito para un jugador de la provincia en uno de los deportes provinciales por equipo.

A por su segunda medalla con España

El montoreño aspira ahora a jugar su primera final continental con España y a ganar su segunda medalla en un campeonato continental. El ala ya ganó un bronce con España en la pasada edición del Campeonato de Europa.