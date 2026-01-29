El Córdoba BM y Milar Codeco lanzan las Becas Milar para impulsar el deporte base

El Córdoba Club de Balonmano y Milar Codeco han presentado oficialmente este miércoles las Becas Milar, una iniciativa destinada a fomentar el deporte base en Córdoba y apoyar a las familias de los jugadores y jugadoras de las categorías inferiores del club. El acto tuvo lugar en la IDM Fátima, dentro del acuerdo de patrocinio firmado para la temporada 2025-2026.

En la presentación estuvieron presentes Diego Copé, delegado de Educación de la Junta de Andalucía; Juana Bolancé, jefa del Servicio de Inspección de Educación; Francisco Díez y Rosa Navarro, presidente y gerente de Milar Codeco; y Miguel Pardo, presidente del Club Córdoba de Balonmano.

El objetivo principal de las Becas Milar es apoyar económicamente a niños y niñas que practican balonmano en las categorías base, ayudando a cubrir los gastos derivados de la práctica deportiva y evitando que las dificultades económicas limiten el acceso al deporte.

Componentes de uno de los equipos de base del Córdoba Balonmano. / Córdoba BM

Diego Copé resalta el trabajo con la base

Durante el acto, Diego Copé destacó el papel educativo y social del club: “El Club Córdoba de Balonmano realiza una gran labor con la base, trabajando con niños y niñas y manteniendo una estrecha relación con los centros educativos, promoviendo valores como el esfuerzo y el compañerismo”. Asimismo, subrayó la importancia del apoyo empresarial local: “Es fundamental que empresas cordobesas como Codeco Milar respalden a clubes que trabajan diariamente con la juventud”.

Francisco Díez reafirma el compromiso de Milar

Por su parte, Francisco Díez reafirmó el compromiso de Milar Codeco con el deporte andaluz y cordobés: “Creemos en el deporte como motor de valores y desarrollo social. Nuestra apuesta por el Club Córdoba de Balonmano es una inversión en talento local y en el futuro”.

Rosa Navarro pone el foco en la labor social

Rosa Navarro puso el acento en el carácter social de la iniciativa: “Queremos que ninguna familia vea limitada la participación de sus hijos en el deporte por razones económicas, especialmente en un deporte tan representativo para Córdoba como el balonmano”.

Una apuesta con visión de futuro

Finalmente, Miguel Pardo señaló que se trata de un proyecto con vocación de continuidad: “Llevamos tiempo trabajando en esta iniciativa y queremos hacerla cada vez más importante, ayudando a las familias que más lo necesitan para que nadie tenga que abandonar la práctica deportiva”.