Balonmano | Asobal

El Cajasol Ángel Ximénez hará sus últimas pruebas con un triangular en Cuenca

El conjunto pontano se medirá al BM Alicante y al Rebi Cuenca local en un torneo con tres partidos de 30 minutos

Toni Malla da instrucciones en un entrenamiento.

Toni Malla da instrucciones en un entrenamiento. / bm

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez ya ultima la preparación del regreso a la Liga Asobal de balonmano, previsto para el 8 de febrero, en un encuentro que le enfrentará al Fraikin Granollers en el Alcalde Miguel Salas. Las últimas pruebas las hará este viernes en un triangular amistoso que va a disputar en Cuenca.

El conjunto pontanés disputará una cita en la que se jugarán tres encuentros a un tiempo de minutos. Sus rivales serán el BM Alicante y el Rebi Cuenca local. La jornada comenzará con el Ximénez-Alicante (19.00 horas). Posteriormente tendrán lugar el Cuenca-Alicante (20.00) y el Cuenca-Ximénez (21.00).

Los jugadores que ahora entrena Toni Malla ya se enfrentaron hace unos días al BM Alicante, al que vencieron por 28-29 en la cancha de este bloque levantino. El tarraconense ya lleva tres semanas al frente de los pontanos, por lo que ha podido imprimirle su sello.

Bombón Almeida repetirá en la portería pontana

Ahora buscarán afinar su estado de forma de cara al partido ante el Granollers que se avecina. Malla volverá a contar con el portero brasileño Cesar ‘Bombón’ Almeida, a prueba durante el mes de enero. No estarán los dos caboverdianos, el portero Carvalho y el lateral Semedo, ambos en la Copa de África con su país.

Álvaro de Hita, durante un encuentro.

Álvaro de Hita, durante un encuentro. / bm

