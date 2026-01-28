La velada de kick boxing ‘Next Generation Cup 2026’ reunirá a las mejores promesas andaluzas

La IDM Fátima va a ser este próximo viernes, 30 de enero la sede de la gala de kick boxing denominada ‘Next Generation Cup 2026’. La actividad arrancará a las 18.00 horas y tendrá una duración estimada de tres horas. El club Ángel Casado y la empresa Jelou Eventos son las entidades responsables de la organización del evento.

A lo largo de la velada tendrán lugar una decena de combates, en los que participarán deportistas con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. La actividad tendrá un carácter solidario, pues una parte de la recaudación irá destinada al Comedor Social de los Trinitarios de Córdoba.

El objetivo de los organizadores es fomentar el deporte local y ofrecer una experiencia emocionante y atractiva al público. También quieren ofrecer espectáculo en esta cita en la que los deportistas podrán practicar su deporte de una manera controlada y segura.

El reglamento de un deporte espectacular

El kick boxing es un deporte de contacto que combina técnicas de patadas, golpes de puño y movimientos de defensa, por lo que cada combate representa un enfrentamiento estratégico y físico intenso. Durante la velada, los combates se organizan según categorías de peso y nivel de experiencia, garantizando enfrentamientos equilibrados y competitivos. Cada pelea suele tener varios asaltos de una duración determinada, con reglas claras que establecen cómo se puntúa, cómo se puede ganar y qué acciones están prohibidas.

Esta velada va a cumplir un papel importante en la promoción del deporte, ya que permitirá que nuevos talentos se den a conocer y fomenten la disciplina y el entrenamiento físico.