Kick boxing
La velada de kick boxing ‘Next Generation Cup 2026’ reunirá a las mejores promesas andaluzas
Una decena de combates habrá en esta velada que tendrá lugar este viernes, 30 de enero en Fátima
La IDM Fátima va a ser este próximo viernes, 30 de enero la sede de la gala de kick boxing denominada ‘Next Generation Cup 2026’. La actividad arrancará a las 18.00 horas y tendrá una duración estimada de tres horas. El club Ángel Casado y la empresa Jelou Eventos son las entidades responsables de la organización del evento.
A lo largo de la velada tendrán lugar una decena de combates, en los que participarán deportistas con edades comprendidas entre los 18 y los 27 años. La actividad tendrá un carácter solidario, pues una parte de la recaudación irá destinada al Comedor Social de los Trinitarios de Córdoba.
El objetivo de los organizadores es fomentar el deporte local y ofrecer una experiencia emocionante y atractiva al público. También quieren ofrecer espectáculo en esta cita en la que los deportistas podrán practicar su deporte de una manera controlada y segura.
El reglamento de un deporte espectacular
El kick boxing es un deporte de contacto que combina técnicas de patadas, golpes de puño y movimientos de defensa, por lo que cada combate representa un enfrentamiento estratégico y físico intenso. Durante la velada, los combates se organizan según categorías de peso y nivel de experiencia, garantizando enfrentamientos equilibrados y competitivos. Cada pelea suele tener varios asaltos de una duración determinada, con reglas claras que establecen cómo se puntúa, cómo se puede ganar y qué acciones están prohibidas.
Esta velada va a cumplir un papel importante en la promoción del deporte, ya que permitirá que nuevos talentos se den a conocer y fomenten la disciplina y el entrenamiento físico.
- Detenido un padre en Córdoba tras el presunto asesinato de su hija en Ciudad Jardín
- El antiguo edificio de Bershka en Córdoba ya tiene uso: la Fundación Cajasol lo convertirá en su gran sede cultural y social
- La antigua sucursal de Banesto en Ciudad Jardín se convertirá en cinco apartamentos turísticos
- El Ayuntamiento de Córdoba retirará la resina drenante de los alcorques y dejará que crezca la hierba
- Estas son las calles y avenidas de Córdoba que se reformarán con el Plan Asfalto 2026
- Renfe suspende los trenes de media distancia entre Córdoba y Jaén, y ofrece transporte alternativo
- El Ayuntamiento de Córdoba precinta el entorno de La Calahorra por la subida del nivel del río
- Aviso naranja en Córdoba: las rachas de viento alcanzarán los 90 kilómetros por hora este miércoles