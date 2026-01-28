El Córdoba Futsal golea al Stilo Textil Villa del Río en un atractivo derbi provincial

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad saldó con una cómoda victoria por 6-0 su encuentro amistoso ante el Stilo Textil Villa del Río. El conjunto blanquiverde venció con comodidad en este derbi amistoso ante el equipo villarrense que milita en la Tercera División. Este choque lo jugó como preparación al regreso a la liga, previsto para el 14 de febrero en Cartagena.

El encuentro se celebró cumpliendo con el guion previsto, dominio de un Córdoba Futsal que en todo momento demostró que por algo milita tres categorías por encima de su rival cordobés. De hecho, el mejor del Stilo Textil fue su portero Iván, pues con sus intervenciones evitó que su equipo encajara varios goles más.

Andrei, a la derecha, en sus primeros minutos como jugador blanquiverde. / A.J. González

Los blanquiverdes le imprimieron ritmo al partido desde los primeros minutos, presionando a su adversario hasta en su propio campo. Pronto, en el minuto 4, llegó el primer tanto, obra de Murilo. Hasta el minuto 11 hubo que esperar para ver el segundo tanto, marcado por Peinado.

Santoro da minutos a todos los convocados

Emanuel Santoro, técnico de los cordobeses, aprovechó el choque para darle minutos a todos sus convocados, también al fichaje de invierno, el cierre brasileño Andrei. Al descanso vencían los cordobeses por 2-0.

Carlos Gómez dispara a portería. / A.J. González

La segunda parte estuvo marcada por el festival goleador de Carlos Gómez, autor de cuatro tantos. El Córdoba Futsal bajó el ritmo con el 5-0, aunque siempre buscando algún tanto más. También tuvo sus ocasiones un Stilo Textil que siempre peleó sobre el parqué de Vista Alegre. El partido acabó con la esperada goleada. ElPozo Murcia será el próximo miércoles, 4 de marzo, el siguiente rival de los de Santoro.