El circuito provincial de carreras populares arranca con la Media Maratón de Puente Genil

El circuito provincial de carreras populares correspondiente al 2026 ya está en marcha. Este próximo domingo tendrá lugar la Media Maratón Villa de Puente Genil, la primera carrera prevista en el calendario. La prueba pontanesa cuenta en esta edición con 536 inscritos, la mejor cifra desde el 2020. Por tanto, se espera que la carrera sea todo un éxito de participación. El concejal de Deportes, Rafael Ruiz, ha valorado muy positivamente este registro, destacando que “refuerza el atractivo de la carrera y su impacto deportivo, social y económico para Puente Genil”.

La bolsa del corredor contará con la tradicional camiseta técnica, un cortavientos, una mochila deportiva y diversos productos locales, reforzando así el vínculo entre la prueba y el tejido empresarial pontanés. Además, todos los corredores que finalicen la prueba recibirán una medalla finisher, un reconocimiento al esfuerzo personal y al espíritu deportivo de la Media Maratón.

La media maratón pontanesa es una de las carreras de la provincia con más tradición. Este año alcanzará su 36ª edición, una cifra que habla por sí sola de la relevancia que ha ido adquiriendo con el tiempo. El ayuntamiento de la localidad organiza la prueba con la colaboración de la EPA Miguel Ríos y de diversas entidades locales.

Los favoritos a la victoria

Entre los participantes figuran corredores de primer nivel invitados por la organización. La categoría masculina contará con el pontanés Domingo Gil (Trotasierra), el manchego Alberto Casas (Unicaja Atletismo) y el malagueño Javier Arcas (Gedysa Comarcal Antequera), entre otros. También parten entre los favoritos Antonio Montero, Jesús Alguacil y Miguel Brites.

La categoría femenina contará con la presencia de la pontanesa Rocío Marqués (EPA Miguel Ríos), la sevillana María Pujol (Puma Athletics) y la montillana María del Mar Marqués (Trops Cueva de Nerja), junto a otras aspirantes destacadas como Janine Lima o Britney Briceño, entre otras.

Los clubes con mayor representación serán la EPA Miguel Ríos, el Atletismo Pontanés Amigos del Canal, Maratón Lucena, Atletismo de Gilena, Deportivo Rompepiernas, Atletismo Tragaluz, Astigi de Écija y el Amo Allá de Aguilar de la Frontera.

Varios atletas, en el recorrido urbano de la Media de Puente Genil. / Ayuntamiento de Puente Genil

El recorrido de la prueba

El recorrido mantiene su salida y meta en la calle Elio Antonio de Nebrija, en el barrio de La Pitilla, una zona con amplias posibilidades de aparcamiento. La organización anima a la ciudadanía a salir a las calles, especialmente a partir de las 11.00 horas, cuando los corredores atraviesen el casco urbano en el tramo final, para crear un ambiente de apoyo y celebración.

Este año, la prueba incorpora una subida de 1.000 euros en la dotación económica de los premios respecto a 2025. Los cinco primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, recibirán premio económico además del trofeo. La dinamización también se refuerza con actividades infantiles en la zona de salida y meta, dos DJ (en El Romeral y San José), dos speakers (en salida y meta y en Cordobilla) y varios puntos de fotografía distribuidos por el recorrido. La carrera será retransmitida en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Puente Genil.

En materia de seguridad y atención al deportista, el evento contará con un Plan de Emergencias y Autoprotección, así como con servicio de guardarropa, fisioterapia y podología en la zona de meta, reforzando la cobertura a los participantes.

Abierto el plazo de inscripción en el circuito provincial

Mientras, ya ha quedado abierto el plazo de inscripción para participar en el circuito provincial, de manera individual o por clubes. El precio por atleta hasta el próximo 12 de febrero es de 2,50 euros, ya que hasta entonces habrá un 50% de descuento. Además, todos lo que se inscriban hasta el 28 de febrero puntuarán de una manera retroactiva en las carreras que se hayan celebrado desde el 1 de febrero.

El calendario completo del 2026 será dado a conocer a lo largo de la próxima semana. La gala de premios correspondiente al 2025 se celebrará el próximo 7 de febrero en la sede de la Diputación Provincial.