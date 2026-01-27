La gesta en los campeonatos andaluces de baloncesto: el bronce en minis da a Córdoba los mejores resultados de su historia

El conjunto mini masculino cerró con un bronce la participación cordobesa en los campeonatos andaluces de selecciones provinciales de baloncesto. El equipo cordobés subió al podio tras vencer a Granada por 89-74 en el partido por el bronce.

La selección cordobesa mini masculina puso el mejor broche a la participación de la provincia en los campeonatos andaluces ganando el bronce en Manilva. Las selecciones igualaron en el global de la temporada el récord de cinco medallas sobre seis posibles de la temporada 22-23. Córdoba ha sumado en total dos oros (infantiles y minis femeninos), dos platas (infantiles masculinos y cadetes femeninos) y un bronce (mini masculino).

La selección mini masculina logró una plaza en la final de Manilva tras vencer en la fase de grupos a Huelva (55-15) y Almería (104-64) y solo caer ante Málaga (50-91). Ya en el partido por el bronce superó a Granada por 89-74.

Los jugadores cordobeses celebran una jugada. / CÓRDOBA

Los componentes de una selección de bronce

La selección estuvo formada por Alfonso García, Álvaro López, José María Montilla, Álvaro Pizarro, Pablo Ruiz, Júnior Timite y Adrián Verdejo (Ciudad de Córdoba), Alejandro Garrido, Fernando Hidalgo, Miguel León y Manuel Segura (Colegio Virgen del Carmen) y Eduardo Roldán (Fernán Núñez), entrenados por Juan de Torres, Manolo Camacho y José María Muñoz.