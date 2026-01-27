El Córdoba Futsal hará pruebas en el derbi amistoso ante el Stilo Textil Villa del Río

El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad inicia este miércoles la preparación del regreso a la Primera División, previsto para el próximo 14 de febrero en la cancha del Jimbee Cartagena. El conjunto blanquiverde jugará el primero de los dos amistosos previos a la vuelta a la Liga. El Stilo Textil Villa del Río FS será el rival a partir de las 20.45 horas en Vista Alegre. El próximo 4 de febrero jugará un segundo amistoso como local, en este caso con ElPozo Murcia como adversario.

Carlos Gómez pugna por el balón con un rival. / Víctor Castro

El conjunto referente de la provincia afrontará un derbi provincial atípico, ya que tendrá enfrente a un equipo de la Tercera División, por lo que milita tres categorías por debajo con respecto a la escuadra que entrena el argentino Emanuel Santoro.

El técnico del cuadro blanquiverde no podrá contar con dos de sus alas, el paraguayo Arnaldo Báez y el argentino Titi del Rey, ambos con sus selecciones en la Copa América. Mientras, podría debutar su refuerzo en el mercado invernal, el cierre brasileño Andrei. También podría regresar a la convocatoria el canterano Javi Aranda, ausente en los últimos encuentros por una lesión muscular que sufrió con la selección sub 21. Además, lógicamente, tampoco estará el pívot Nicolás Marrón, recientemente fichado por el Viña Albali Valdepeñas tras el pago de su cláusula de rescisión.

Oportunidades para el filial

Santoro hará muchas pruebas a lo largo del choque, consciente de la diferencia de nivel que habrá teóricamente entre una escuadra y otra. Se espera también que le conceda minutos a jugadores del filial como David Fernández, con los que cuenta habitualmente para completar las convocatorias.

La entidad que preside José García Román quiere que haya un buen ambiente en la grada, pese a jugarse el partido a las 20.45 horas en un día laborable. Por ello ha previsto que la entrada al pabellón sea gratuita. Los aficionados que deseen ver el partido deberán recoger una invitación en las sedes sociales de los dos equipos contendientes. También podrán recoger su localidad por internet en la plataforma que usa el club. La lógica dice que habrá muchos goles, en un partido amistoso en el que los blanquiverdes intentarán dar espectáculo a sus miles de aficionados.