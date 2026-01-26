"Vamos a pelear los 'playoffs', tenemos que salir a jugar a por todas"

-¿Cómo pasó su equipo el trago de quedase fuera de la Copa de España?

-Era una situación en la que llegó un momento que dependía de nosotros. De los tres candidatos que nos estábamos jugando una plaza en la Copa en los últimos partidos de la primera vuelta, éramos los que teníamos el calendario más asequible, no porque fueran peores los equipos a los que nos íbamos a enfrentar, sino por los resultados que veníamos teniendo con los grandes. El palo fue perder en Peñíscola, que fue donde realmente perdimos la Copa, lo que fue bastante duro, como ya se vio ante el Alzira en casa, donde no salimos bien a jugar. Hicimos un partido muy frío, pues habíamos perdido un poquito la ilusión tras quedarnos eliminados de la Copa de España. Ya se vio que acabamos perdiendo ese partido. Nos ha venido muy bien el parón de unos días en Navidad.

-¿Qué sucedió en la cancha para que el Córdoba Futsal se quedara fuera de la Copa?

-Veníamos teniendo una trayectoria muy buena en la primera vuelta. Creo que la clave estuvo en los últimos minutos del partido de Peñíscola. Íbamos ganando 1-3 y estadísticamente éramos en ese momento una de las mejores defensas en un cinco contra cuatro. Sin embargo, nos metieron tres goles en dos minutos con el rival con el portero-jugador, lo que fue bastante duro. Al final éramos un equipo inexperto con muchos compañeros nuevos. El sueño de algo tan bonito como jugar la Copa, un trofeo tan bonito, nos pudo un poquito. Ahora estamos peleando por los play-offs, lo que también es bonito. Creo que a Córdoba le falta ese pasito más, que ya le toca después de siete años consecutivos en Primera División, de aspirar a algo bonito y bueno. Este año vamos a pelear hasta el final y vamos a intentar pelear por el play-off.

-¿Qué necesita el Córdoba Futsal para dar el pasito que falta?

-Más jugadores y un poquito de más concentración defensiva, aunque ha habido momentos de temporada en la que sí la hemos tenido. Hemos tenido un poco de todo, fases en las que nos metían goles y otras en las que ocurría lo contrario. Sí, creo que con un poquito más de mente fría, podríamos haber estado en la Copa España, porque los números que se estaban dando eran para jugarla. Esos números los hicimos nosotros, no nos lo regaló nadie. Creo que hemos hecho catorce puntos en partidos contra con los ocho primeros y solo cuatro contra los últimos ocho. Si antes los de tu liga no compites es difícil jugar la Copa España. Si encima fallamos en partidos claves como contra el Xota, al que remontamos un 0-2 y recibimos el 3-3 a 50 segundos del final, con un gol tras una transición en la que teníamos el balón, quizás no lo merecimos por estos fallos colectivos. Creo que al equipo le faltó un poquito de mente fría, de creer en nuestro estilo y de ver que estábamos capacitados para jugar la Copa España, de pelear contra los de arriba, porque ya lo hemos hecho durante la liga.

-Ya ha pasado más de la mitad de la Liga. ¿Ve a su equipo con el nivel necesario para seguir luchando por la octava plaza?

-Por supuesto. Es más, en la segunda vuelta tenemos un partido más en casa que en la primera. El calendario de la primera vuelta, en la lucha por la Copa España, no nos favoreció mucho, pero ahora sí. En nuestra casa hemos perdido tres partidos, contra Cartagena, actual campeón de Liga, el Palma, actual campeón de Europa, y contra el Alzira, que creo que personalmente fue más el palo de no jugar la Copa que por otra cosa. Por supuesto que vamos a pelear los play-offs. Nos quedan seis partidos en casa en la segunda vuelta y tenemos que salir a por todas.

Zequi, en la grada de Vista Alegre. / Paula Ruiz

-Ya es, junto a Pablo del Moral, el jugador más veterano de la plantilla. ¿Cómo se encuentra actualmente Zequi?

-Desde que empecé a jugar con ocho años, he ido pasando por todas las posiciones. Este año me necesitaban de cierre, cuando nunca había jugado tantos partidos seguidos en esa posición. Hace dos años ya jugué aquí un par de partidos de cierre. Yo me adapto a todo. Soy un jugador corpulento, con zancada y llegada. Creo que no lo estoy haciendo nada mal de cierre. Si el míster y el equipo me necesitan de cierre, jugaré de cierre todo lo que queda de temporada sin ningún problema. He pasado de ser un poquito más ofensivo a ser un jugador más organizado, con pase, llegada y haciendo jugar al equipo. No se me está dando nada mal.

-¿Cambia mucho la mentalidad cuando la misión es la de pasar y no la de disparar?

-Sí, por supuesto, sobre todo defensivamente. Sabes que si cometes un error provocas un mano a mano contra el portero. Son posiciones claves, posiciones de mucho riesgo, de mucha responsabilidad. Al final, cuando mejor me encuentro dentro del campo es cuando más responsabilidad tengo. Te pueden señalar cuando cometes un error, porque si pierdes el balón llega un mano a mano. No es lo mismo que te regateen cuando subes a presionar, que te quedan todavía 30 metros para defender, que te regateen el último, a diez metros de la portería. Pero bueno, me gusta la responsabilidad, coger el hierro cuando quema y si tengo que estar los catorce partidos que me quedan en esa posición, pues a por ellos y a intentar hacerlo lo mejor posible.

-Con los años que lleva ya en Córdoba, la afición le conoce y mucho. ¿Se siente apreciado por ella?

-Sí, por supuesto, creo que me siento muy querido. Mi vuelta a casa fue muy querida. Me escribió muchísima gente. He hecho muchos amigos en Córdoba, más incluso fuera del deporte. Me gustaría seguir en Córdoba unas temporadas más.

-¿Qué hace en Córdoba cuando descansa?

-Pues tengo una academia. Ya formé una academia hace cuatro años en el Colegio Trinitarios. Este año la hemos alargado en el Colegio Franciscanos, así que me dedico a los pequeños por las tardes. Me gusta enseñar, sacar todo eso que tengo en ese cajón de aprendizaje, me gusta sacarlo con los pequeños. Intento ayudarlos al máximo de lunes a jueves. Intento todas las tardes, si no es en un colegio en otro, ayudar a los pequeños a que sean jugadores. Este año hemos sacado muchísimos jugadores. Muchos de los jugadores del cadete y del infantil del Córdoba Futsal son de nuestra academia. Lo más bonito que te puede pasar es que estos chicos aprendan y se lleven un aprendizaje de tu enseñanza.

-¿Qué aprende de los pequeños?

-Se aprende mucho, sobre todo de su inocencia que tú ya no tienes porque ya vas siendo mayorcito. Se aprende de esa inocencia, de esas ganas que ellos tienen, de esa ilusión que ellos tienen por aprender. Hemos creado una familia muy grande, sobre todo en Trinitarios que lleva más años. La verdad es que estoy muy contento con los pequeños.

-Ya lleva muchos aquí. ¿Se ha planteado retirarse en Córdoba?

-La verdad es que termino el contrato este año porque solo firmamos uno. La verdad es que sí, me lo he planteado porque Córdoba me encanta, porque ya son siete años en la ciudad y porque la verdad me siento como en casa. Todavía no hay nada claro, pues estamos en un momento en el que el club no sabe por dónde tirar. Ojalá pronto me escriban para renovar.

-La plantilla ya sabe que se va el presidente. ¿Qué habláis entre vosotros de este tema?

-Nosotros estamos muy tranquilos. José es un tipo magnífico y si decide dejar el club, lo va a dejar en buenas manos, no creo que se lo deje a cualquiera. Él ha luchado muchísimos años por llevar a Córdoba por toda España y por llevar a Córdoba a la Primera División de España. Nosotros, la plantilla, estamos tranquilos, pero al final, los chicos que no tenemos contrato para la próxima temporada, pues vivimos con un poquito de incertidumbre. No sabemos por dónde va a tirar el club pero estamos tranquilos. Ahora se ha abierto el mercado y todavía pueden pasar muchas cosas.

-Con los años que lleva en Córdoba ha estado en muchas plantillas, con jugadores del nombre de Miguelín, Perin o Saura, plantillas con mucho potencial ofensivo. Ahora ocurre lo contrario. ¿Cómo se jugaba con aquellos jugadores y cómo con los de ahora?

-Sí, Córdoba ha pasado por todo. De tener plantillas más caras, a otras no tanto. El año pasado bajó un escalón, incluso este año, con jugadores más defensivos, con jugadores que corren, con plantillas de perfiles económicos más bajos. Al final, ocho fichajes nuevos, cada uno de su mamá y su papá como yo digo y luchando hasta la última jornada por entrar en la Copa de España. Eso habla del buen trabajo del cuerpo técnico, de la directiva y de los jugadores. Córdoba, estando en los puestos más altos y en los más bajos, siempre lucha por cosas bonitas y eso es gracias a los entrenadores, tanto Josan como Ema en el último año.