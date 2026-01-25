Ricardo Torronteras lleva al Fundación Cajasol Andalucía a ganar la Copa de la Reina

El entrenador cordobés Ricardo Fernández Torronteras logró el mayor éxito de su carrera al proclamarse campeón de la Copa de la Reina de voleibol. Su equipo, el Fundación Cajasol Andalucía, derrotó por 3-0 al Heidelberg Volkswagen por 3-0 (25-22, 25-17 y 25-20) en la final de Tenerife.

El CV Esquimo de Dos Hermanas firmó un fin de semana perfecto al vencer en los cuartos al Haro Rioja (3-0), en semifinales al Avarca Menorca (3-2) y en la final a su rival canario (3-0) en un partido en el que siempre fue mejor que su rival.

Una gesta que llega en su cuarta temporada en el banquillo

Torronteras ha logrado la gesta en su cuarta campaña como primer entrenador del equipo hispalense. Formado en las canteras del Adecor y el Salesianos, desde el 2022 ha logrado clasificar siempre a su equipo para una competición europea y las eliminatorias por el título de liga. También había disputado hasta ahora dos semifinales de la Copa de la Reina. Ahora se ha convertido en el primer técnico de la provincia que gana una competición nacional absoluta de voleibol.