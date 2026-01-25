Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alta velocidad AndalucíaUna semana del accidenteVictoria Córdoba CFEn directo | Accidente de AdamuzAlcalde de AdamuzObesidadSemana Santa CórdobaCórdoba en Simof
instagramlinkedin

Balonmano | Div. de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal logra una victoria agónica en la pista del colista

Los goles de Vacas y Acuña sentencian la victoria cordobesa por 24-25 en la pista del Lanzarote Puerto El Carmen

El Rahi Sepisur Adesal celebra la victoria en la cancha del Lanzarote Puerto El Carmen.

El Rahi Sepisur Adesal celebra la victoria en la cancha del Lanzarote Puerto El Carmen. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rahi Sepisur Adesal logró una sufrida victoria en su desplazamiento a Canarias para enfrentarse al colista de la División de Honor Oro, el Lanzarote Puerto El Carmen. Las jugadoras que entrena Rafa Moreno vencieron por 24-25, un triunfo que les permitió mantenerse a un punto de las plazas de ascenso.

Las fuensantinas tuvieron que remar a contracorriente desde el inicio, pues en el minuto 9 caían por cuatro goles (6-2). Rafa Moreno logró con sus cambios que su equipo remontara hasta empatar al filo del descanso (11-11). Las jugadoras de marcharon a los vestuarios con el choque empatado a doce tantos.

El Adesal pudo romper el partido en el minuto 9 de la segunda parte (14-16). Un parcial de 3-0 local devolvió la emoción al choque (17-16), que ya se mantuvo igualado hasta los minutos finales.

Fátima Acuña, durante un encuentro.

Fátima Acuña, durante un encuentro. / Víctor Castro

Acuña y Vacas sentencian

Las cordobesas llegaron a los cuatro minutos finales un gol por detrás (24-23). Sendos tantos de Fátima Acuña y Lucía Vacas sentenciaron el triunfo de este equipo que seguirá soñando con el ascenso a la máxima categoría nacional del balonmano femenino.

Noticias relacionadas y más

Por el Adesal saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola (1), Zoe Turnes (6), Carla Montero (1), Lucía Vacas (3), Irene Lesmes, Fátima Acuña (8), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda (1) y Jessica Oliva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents