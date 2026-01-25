El Rahi Sepisur Adesal logra una victoria agónica en la pista del colista

El Rahi Sepisur Adesal logró una sufrida victoria en su desplazamiento a Canarias para enfrentarse al colista de la División de Honor Oro, el Lanzarote Puerto El Carmen. Las jugadoras que entrena Rafa Moreno vencieron por 24-25, un triunfo que les permitió mantenerse a un punto de las plazas de ascenso.

Las fuensantinas tuvieron que remar a contracorriente desde el inicio, pues en el minuto 9 caían por cuatro goles (6-2). Rafa Moreno logró con sus cambios que su equipo remontara hasta empatar al filo del descanso (11-11). Las jugadoras de marcharon a los vestuarios con el choque empatado a doce tantos.

El Adesal pudo romper el partido en el minuto 9 de la segunda parte (14-16). Un parcial de 3-0 local devolvió la emoción al choque (17-16), que ya se mantuvo igualado hasta los minutos finales.

Fátima Acuña, durante un encuentro. / Víctor Castro

Acuña y Vacas sentencian

Las cordobesas llegaron a los cuatro minutos finales un gol por detrás (24-23). Sendos tantos de Fátima Acuña y Lucía Vacas sentenciaron el triunfo de este equipo que seguirá soñando con el ascenso a la máxima categoría nacional del balonmano femenino.

Por el Adesal saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola (1), Zoe Turnes (6), Carla Montero (1), Lucía Vacas (3), Irene Lesmes, Fátima Acuña (8), Ángela Ruiz (5), María Jesús Miranda (1) y Jessica Oliva.