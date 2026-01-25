Hito cordobés en la NCAA-1 de baloncesto: cuatro cordobeses juegan por primera vez en el mismo día

El baloncesto cordobés marcó un nuevo hito en la máxima categoría de la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA-1) al jugar los cuatro cordobeses por primera vez en el mismo día. José Roberto Tanchyn, Pablo Tamba, Guille del Pino y Lucía Lara saltaron a la pista en un sábado para la historia.

Victoria y liderato para Tanchyn con los Retrievers

El pívot lucentino José Roberto Tanchyn aportó dos puntos y 11 rebotes en la victoria de UMBC (Maryland Baltimore County) sobre Massachusetts Lowell por 79-56. Los Retrievers lideran la Conferencia Americana con un balance de 12 victorias y 7 derrotas, un triunfo más que Vermont (13-8), su más inmediato seguidor.

Dobles figuras para Pablo Tamba

El alero pontanés Pablo Tamba logró unos excelentes números de 12 puntos y 10 rebotes en la derrota de su equipo, Louisiana State (LSU), por 81-85 contra Arkansas, uno de los equipos llamados a competir en marzo en las eliminatorias por el título. Su equipo suma hasta el momento 13 victorias y 7 derrotas, a cuatro triunfos de Vanderbilt (17-3), el equipo que manda en la Conferencia Sureste. Tamba ha logrado dobles figuras por tercera vez en esta temporada.

Guille del Pino suma minutos con Maryland

El combo (base-escolta) Guille del Pino saltó a la cancha durante nueve minutos en la abultada derrota de Maryland por 48-91 frente a Michigan, uno de los equipos favoritos a llegar a la Final a 4. Un total de 8 victorias y 12 derrotas acumula Maryland en la Conferencia Big Ten. Del Pino se encuentra ahora en una fase de recuperación de minutos tras perderse siete partidos por una lesión en un hombro.

Lucía Lara gana experiencia con New México State

La única representante femenina en la NCAA-1, la pívot Lucía Lara, jugó seis minutos en la derrota de New México State por 55-70 contra Kennesaw State. El equipo de la cordobesa ha ganado hasta el momento siete de sus veinte encuentros.