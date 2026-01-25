Fútbol | Segunda RFEF
El Extremadura castiga al Salerm Puente Genil en el Francisco de la Hera
Los pontaneses reaccionaron antes del descanso, pero no lograron aprovechar la superioridad numérica tras el intermedio
El Salerm Puente Genil se marchó de vacío del Francisco de la Hera tras caer por 3-1 ante el CD Extremadura. El conjunto pontanés trató de competir desde el inicio y llegó a meterse de nuevo en el partido justo antes del descanso con el tanto de Tommy Montenegro, pero la eficacia local y un inicio de segunda mitad muy cuesta arriba terminaron por decantar la balanza a los locales.
Inicio accidentado
El partido comenzó con un Salerm atrevido, que buscó las primeras aproximaciones sin complejos. En el minuto cinco, Alan Araiza protagonizó la primera llegada visitante con un disparo que no encontró portería. Sin embargo, el Extremadura no tardó en responder. En el 11, tras un saque de esquina, Maikel se elevó en el área para rematar de cabeza y adelantar a los locales, aprovechando una acción a balón parado bien ejecutada.
El gol vino acompañado de dificultades añadidas para los rojillos. Apenas dos minutos después, Rafita tuvo que abandonar el terreno de juego lesionado, obligando a Álvaro Cejudo a recomponer su esquema muy pronto. El choque se fue fragmentando y, en el minuto 20, Samu Hurtado también tuvo que retirarse tras un choque fortuito con Robe Moreno, en una primera mitad marcada por los contratiempos físicos.
Pegada local
Con el paso de los minutos, los de Almendralejo se asentaron mejor sobre el césped y empezaron a dominar el ritmo del partido. A los pontaneses les costaba tener continuidad con balón y encontrar espacios en campo rival. En el 33 llegó el segundo golpe. Manu Ramírez recogió un balón en la frontal y conectó un disparo preciso que superó a Benito del Valle, ampliando la ventaja local (2-0).
Cuando el descanso parecía llegar con una renta cómoda para los extremeños, los rojillos encontraron un resquicio para reaccionar. En el tiempo añadido de la primera mitad, Tommy Montenegro aprovechó una acción ofensiva para recortar distancias y firmar el 2-1. Un tanto clave que permitió a los pontaneses marcharse a vestuarios con vida en el marcador.
Golpe tras el descanso
La reanudación no fue favorable para los intereses rojillos. Nada más comenzar la segunda parte, Frodo volvió a castigar al Salerm con el tercer tanto local, ampliando la diferencia y enfriando el impulso generado por el gol de Montenegro. A partir de ahí, el partido se volvió más cuesta arriba para los visitantes, pese a que intentaron reaccionar con alguna llegada aislada.
En el minuto 56, el Salerm dispuso de una buena ocasión para volver a recortar distancias, pero la acción no encontró remate claro. Poco después, el encuentro dio un giro con la expulsión de Robe Moreno en el 64, que dejó al Extremadura con diez jugadores durante el último tramo.
Sin recompensa final
Con superioridad numérica, los de Álvaro Cejudo trataron de volcar el juego hacia campo rival y buscaron acortar distancias, pero le faltó claridad en los metros finales. El Extremadura supo replegarse, gestionar su ventaja y evitar que los intentos pontaneses se tradujeran en ocasiones claras de gol.
El marcador ya no se movió y el partido concluyó con el 3-1 definitivo. Un resultado que refleja la mayor efectividad del Extremadura y deja al Salerm Puente Genil sin premio en un encuentro en el que tuvo fases de reacción, pero no logró sostenerlas durante los noventa minutos.
Ficha técnica
3 - CD Extremadura: Robador, Samu Hurtado, Cano, Robe Moreno, Maikel, Callejón, Manchón, Peral, Manu Ramírez, Tala y Diego.
Entrenador: David Rocha.
Cambios: Frodo por Samu Hurtado (20’), Carlos por Maikel (69’)
1 - Salerm Puente Genil: Benito del Valle, Iván Vela, Jesus Pozo, Juanju Carmona, Rafita, Polaco, Carlos Ramirez, Joel Armengol, Alan Araiza, Salva Vegas y Zaca.
Entrenador: Álvaro Cejudo.
Cambios: Capi por Rafita (13’), Entran Tommy Montenegro por Joel Armengol (37’), Lalo Hernández por Alan Araiza (37’) y Tomazinho por Carlos Ramírez (37’)
Goles: 1-0 (11’) Maikel. 2-0 (22’) Manu Ramírez. 2-1 (45’ + 4 ’) Tommy Montenegro. 3-1 (48’) Frodo.
Árbitro: Sebastián Roberto Pricopi (Comité de Castilla-La Mancha.).
Tarjetas: amarilla a David Rocha (22’), Jesús Pozo (58’), Marcos Pérez (66’), Frodo (78’). Roja a Robe Moreno (65’)
Estadio: Estadio Francisco de la Hera.
