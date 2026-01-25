Los charcos de Almodóvar dan más valor a los nuevos oros nacionales de cross

El Campeonato de España de campo a través concluyó en Almodóvar del Río con una segunda jornada épica marcada por su dureza. Los charcos y el barro convirtieron en héroes a todos los atletas que concluyeron las pruebas celebradas en las categorías sub 20, sub 23 y absoluta.

La asturiana Isa Barreiro y el navarro Nassim Hassaous consiguieron los títulos en las carreras absolutas celebradas en el entorno del circuito de motocross El Pinillo. Cataluña y Castilla La Mancha (2) y Galicia, Castilla y León y Aragón lograron las coronas en las clasificaciones por comunidades.

Más de 2.000 personas han pasado en los dos últimos días por Almodóvar entre deportistas, entrenadores, jueces, federativos y espectadores, por lo que el impacto ha resultado importante para la localidad almodovense y su entorno más cercano. Almodóvar ha vendido su imagen en todo el país al ofrecer Televisión Española, a través de su canal temático Teledeporte, las dos carreras absolutas.

Isa Barreiro gana con autoridad

La asturiana Isa Barreiro cumplió con los pronósticos al imponerse en la prueba absoluta, de 8,741 kilómetros, por delante de la balear Andrea Romero y la representante de Castilla y León Claudia Corral. Por equipos, Cataluña se llevó el triunfo, con Castilla La Mancha en la segunda posición y Madrid en la tercera. La representante cordobesa, la montillana María del Mar Marqués, finalizó en un meritorio puesto 28. Barreiro, en ausencia de la principal figura española, la onubense María Forero, mandó con autoridad a lo largo de la carrera.

Nassim Hassaous impone su zancada

Más abierto estaba el pronóstico en la categoría absoluta masculina ante las muchas ausencias. El oro lo logró el navarro Nassim Hassaous, para liderar así un podio que completaron el finalista olímpico en 3.000 obstáculos Dani Arce (plata, Castilla y León) y el onubense Zakaria Boufaljat (bronce). El campeón andaluz vigente, el egabrense Diego Tirado, concluyó en el lugar 51. El trofeo de campeón por equipos lo obtuvo Castilla La Mancha. Cataluña (plata) y Castilla y León (bronce) completaron los puestos de honor. También hubo competición absoluta con la celebración de un relevo mixto. Aragón se llevó el oro, Cataluña la plata y Castilla y León el bronce.

El montillano Samuel Ruiz da la talla

El mejor puesto de un cordobés a nivel individual lo consiguió el montillano Samuel Ruiz. El corredor del Nerja finalizó en la undécima plaza sub 20 a la conclusión de los 5,220 kilómetros fijados. El madrileño Alejandro Ibáñez ganó el oro. Por equipos, Cataluña logró el oro, Madrid la plata y Galicia el trofeo de bronce.

La categoría sub 20 femenina la dominó a placer Galicia, tanto que las cuatro primeras en la meta fueron de esa comunidad autónoma. Sandra González consiguió la victoria individual. Andalucía fue segunda por equipos, justo por delante de Valencia.

También hubo carreras reservadas a los sub 23, ambas de 6,981 kilómetros. Los triunfos individuales los obtuvieron los atletas de Castilla y León María Viciosa y Rubén Gutiérrez. Castilla y León ganó el título femenino sub 23 por equipos, con Cataluña en el segundo lugar y Madrid en el tercero. Castilla La Mancha fue la mejor en chicos, con Cataluña y Madrid repitiendo las mismas posiciones. Así concluyó uno de los campeonatos nacionales de atletismo más importantes celebrados en suelo cordobés.