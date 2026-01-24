El Salerm Puente Genil se examina en Almendralejo en un duelo sin margen de error

La Segunda RFEF no entiende de respiros y cada jornada se convierte en un examen. En ese escenario afronta ahora el Salerm Puente Genil una nueva salida exigente, con motivo de la jornada 20 de Liga en el Grupo 4 de la categoría. Y es que los de Álvaro Cejudo visitan este domingo, a las 17.00 horas, el Estadio Francisco de la Hera para medirse al CD Extremadura, en un duelo marcado por la necesidad de puntos y la reciente irregularidad de ambos equipos.

Irregularidad y urgencias

La cita llega en un contexto de necesidad para los pontaneses, que necesitan transformar sensaciones en puntos para no verse anclados en la zona peligrosa de la clasificación. El Salerm visita Almendralejo tras caer en la pasada jornada ante el UCAM Murcia (3-2) en La Condomina. Ese tropiezo cortó la dinámica positiva que había iniciado el equipo con la victoria frente al Lorca Deportiva, un triunfo que parecía marcar un punto de inflexión.

Antes de ese encuentro, los rojillos habían encadenado un empate ante el Linares Deportivo (1-1) y una derrota frente al Deportiva Minera (2-1), resultados que reflejan la falta de continuidad de un equipo que alterna buenos momentos con desconexiones puntuales que le están penalizando en la clasificación.

Como consecuencia de la derrota en Murcia, el Salerm ha vuelto a caer a los puestos de descenso, ocupando la decimocuarta posición con 25 puntos. La igualdad en el grupo es máxima, pero el margen de error cada vez es menor, por lo que el objetivo en Almendralejo es claro: ganar para salir de la zona roja.

Un reto lejos del Manuel Polinario

Uno de los grandes hándicaps del conjunto pontanés sigue siendo su rendimiento a domicilio. Aunque ha competido en la mayoría de escenarios, a los rojillos les está costando sumar fuera del Manuel Polinario, un factor que explica buena parte de sus dificultades clasificatorias. Los apenas nueve puntos extraídos entre los 27 posibles en campo ajeno dan buena cuenta de ese escenario… Además, el cuadro rojillo viene de no puntuar en sus dos últimas salidas.

Además, el Francisco de la Hera tampoco se antoja un escenario sencillo, pero los de Cejudo saben que puntuar lejos de casa es una asignatura pendiente si quieren consolidarse en la categoría y alejarse definitivamente de la pelea por el descenso.

El Extremadura, también en horas bajas

Enfrente estará un CD Extremadura que tampoco atraviesa su mejor momento. El conjunto azulgrana ocupa actualmente la décima posición con 28 puntos, pero llega a la cita tras una serie de resultados negativos que han frenado su progresión.

En sus últimas jornadas, los extremeños han encajado dos derrotas consecutivas ante el Málaga B (2-1) y el Recreativo de Huelva (3-1), además de un empate frente al Real Jaén (1-1).

La fortaleza del Francisco de la Hera

Pese a ese bache reciente, el Extremadura sigue siendo un rival muy fiable como local. En el Francisco de la Hera ha disputado nueve encuentros, con un balance de cinco victorias, tres empates y una sola derrota, números que lo convierten en un equipo difícil de batir ante su afición. Es el octavo mejor local de la categoría, habiendo logrado echar el cerrojo a 18 de 27 puntos en su feudo.

Ese contexto obliga al Salerm a firmar un partido muy completo, con máxima concentración y eficacia en las áreas, si quiere llevarse un resultado positivo de Almendralejo.