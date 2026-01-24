El Priego Fundación Kutxabank se muestra como una apisonadora en Pontevedra

No siempre las cosas salen. De hecho, la regularidad es lo que define a un campeón. Por mucho que puedas ser bueno en una competición, si no le das continuidad a los resultados puede ser que no consigas imponerte al resto de los equipos. Y el Real Club Priego Fundación Kutxabank tiene ambos aspectos (y de manera notable). La escuadra prieguense visitaba al Visit Pontevedra para terminar la primera vuelta de la temporada regular y no dudó de su potencial en absoluto.

Un partido complicado, y más con los resultados que se dieron durante la jornada del viernes. El Visit Pontevedra tenía la oportunidad de subir a la segunda plaza en solitario, pero si perdía caía de los seis primeros puestos. Una demostración de lo igualada que está la Superdivisión masculina, con seis equipos en apenas un punto. Pese a ello, el Real Club Priego Fundación Kutxabank quería consolidarse en el liderato, y así lo hizo.

La escuadra prieguense arrancó el partido confiando en un Hampus Soderlund que, pese a perder el segundo juego ante Gonçalo Fretias, logró una victoria cómoda para que Carlos Machado pusiera el 0-2 en el marcador general instantes después tras arrollar a Nicolás Galvano. Aun así, Salifou no pudo encarrilar de manera definitiva el duelo después de caer ante Miguel Ángel Vílches.

Sin embargo, este tropezón fue un espejismo. Hampus Soderlund y, nuevamente, Salifou derrotaron a Nicolás Galvano y Gonçalo Fretias para sumar la novena victoria en la temporada regular de un Real Club Priego Fundación Kutxabank que ya aventaja en seis puntos (es decir, tres partidos) al resto de sus competidores.