La jornada en Tercera | El Ciudad de Lucena protagoniza un duelo noble ante el Central

La jornada vuelve a poner a prueba a los representantes cordobeses en el Grupo 10 de Tercera RFEF. El Córdoba CF B afronta una visita de enorme exigencia al feudo del líder, el Linense (domingo, 12.00 horas), mientras que el CD Pozoblanco recibe al colista Coria (domingo, 17.00 horas). Por su parte, el Ciudad de Lucena protagoniza uno de los encuentros más atractivos del fin de semana en un duelo directo ante el Atlético Central, con la zona alta de la tabla como telón de fondo (domingo, 17.30 horas).

RB Linense-Córdoba CF B (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B encara una salida de máxima dificultad en un momento especialmente complicado. El filial blanquiverde no consigue levantar cabeza y llega a la cita tras encadenar cuatro derrotas consecutivas frente al Atlético Onubense (0-1), el CD Pozoblanco (1-2), el San Roque de Lepe (4-1) y el Castilleja (0-2), una racha negativa que ha frenado en seco su progresión y lo ha situado en la duodécima posición con 22 puntos. Con este panorama, los de Gaspar Gálvez están obligados a reaccionar si no quieren seguir alejándose de la zona media de la clasificación.

Además, el Córdoba CF contará con un refuerzo en este encuentro. Se suma a las filas del filial blanquiverde Amin Mustapha Rajouani, central procedente del Bergantiños FC (2ª RFEF). El jugador es internacional sub-20 con Marruecos.

El reto será mayúsculo, ya que enfrente estará un Linense lanzado y asentado en lo más alto de la tabla. El conjunto campogibraltareño es el actual líder con 34 puntos y atraviesa un excelente momento de forma tras sumar tres victorias consecutivas ante el Chiclana (2-4), el Atlético Central (1-0) y el Conil (0-2). Con la confianza por las nubes y una dinámica claramente ascendente, los locales buscarán prolongar su racha y reforzar su condición de referencia en el grupo ante un rival necesitado de puntos.

CD Pozoblanco-Coria C.F. (domingo, 17.00 horas)

El CD Pozoblanco llega a la cita en un momento de clara mejoría y con sensaciones renovadas tras dejar atrás una fase complicada del campeonato. El conjunto de Alberto Fernández ha logrado encadenar una serie de resultados positivos que le han permitido recuperar terreno en la clasificación, con victorias frente al Ceuta B (0-1) y el Córdoba CF B (1-2), además de empates ante el Chiclana (2-2) y el Conil (1-1). Esta dinámica ascendente ha situado a los pozoalbenses en la novena posición con 27 puntos.

Enfrente estará un Coria que, pese a ocupar el último puesto de la tabla, llega con la intención de aprovechar su reciente reacción. El conjunto ribereño es colista con nueve puntos, pero ha conseguido sumar en sus dos últimos compromisos, imponiéndose al San Roque de Lepe (1-0) y rescatando un empate frente al Castilleja (1-1).

Ciudad de Lucena-Atlético Central (domingo, 17.30 horas)

El Ciudad de Lucena regresa a su feudo con el objetivo de reaccionar tras el último tropiezo y mantener intactas sus opciones en la pelea por el liderato. El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos vio frenada su buena dinámica en la pasada jornada con la derrota ante el Utrera, aunque previamente había mostrado una notable solidez, con victorias de mérito frente al Dos Hermanas (2-4) y el Cádiz B (3-0), además de un empate sin goles ante el Tomares. Con 33 puntos en su casillero, los lucentinos ocupan la segunda posición y se sitúan a solo uno del líder, el RB Linense, lo que convierte el encuentro en una cita clave para seguir aspirando a lo más alto.

Por su parte, el Atlético Central también llega inmerso de lleno en la lucha por los puestos de privilegio y que plantea un duelo directo en la zona alta. El conjunto sevillano es cuarto, igualmente con 33 puntos, y atraviesa un buen momento de forma tras encadenar dos victorias consecutivas ante el Bollullos (2-0) y el Sevilla C (1-0). Su única nota negativa reciente fue la ajustada derrota frente al Linense (1-0). Con ambos equipos igualados a puntos y con objetivos ambiciosos, el choque se presenta como una prueba de máxima exigencia y con un alto valor clasificatorio.