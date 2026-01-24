Un inicio con pasión, barro y medallas cordobesas en el Campeonato de España de Almodóvar del Río

El Campeonato de España de campo a través arrancó en Almodóvar del Río con una espectacular primera jornada. Durante la mañana del sábado corrieron las categorías sub 16, sub 18 y adaptadas. La presencia del barro en el recorrido no impidió que los atletas en liza lo dieran todo. Más de un millar de espectadores presenciaron las cuatro carreras en el entorno del circuito de motocross El Pinillo. Los corredores cumplieron con un recorrido de 3,459 kilómetros en las categorías sub 16 y adaptada y de 4,628 en la sub 18.

Oro y bronce para Lucas Milla

La jornada inicial le proporcionó dos medallas a la representación cordobesa gracias al sub 16 Lucas Milla (Sierra Norte-Villafranca). El pozoalbense formó parte de la selección andaluza sub 16 que se proclamó campeona de España por equipos. Milla fue el cuarto andaluz en la meta y el vigésimo en la general individual. Cataluña terminó segunda y Castilla y León, tercera.

Un segundo metal, ahora de bronce, logró con la selección andaluza inclusiva, en la que se sumaron los puntos de las categorías sub 16 y adaptada. El atleta vallesano logró el mayor éxito de su todavía incipiente carrera, demostrando que hay que contar con él de cara al futuro como una promesa del atletismo provincial.

El sevillano José Manuel García venció en la categoría sub 16 individual. También corrieron con la selección andaluza campeona Damián Pevidad, Gonzalo Guiote y Santiago Núñez.

Cuatro oros por equipos para el País Vasco

La madrileña Manuela Sierra brilló con luz propia en la categoría sub 16 femenina, pues ganó dos oros, el individual y por equipos con Madrid. Valencia y Galicia, por este orden, completaron el podio.

La gallega Paula Fernández se llevó el triunfo individual entre las sub 18. Por equipos dominó Valencia, con Madrid en la segunda posición y Castilla La Mancha en la tercera. El catalán Guillem Cuartero se impuso en la carrera sub 18 masculina. La segunda plaza tuvo sabor cordobés, pues la obtuvo el sevillano del Trotasierra Hornachuelos Manuel Cruz. Otro hispalense del Trotasierra, Alejandro Perálvarez, corrió con la selección andaluza que ocupó el séptimo lugar. Valencia venció por equipos, con Aragón en el segundo lugar y Madrid en el tercero.

El palmarés de la primera jornada quedó completado con las categorías adaptadas e inclusivas, ganadas por el País Vasco en las cuatro existentes. Individualmente triunfaron Lucía Iglesias (Castilla y León) y Hodei Fernández (País Vasco).

El programa de la segunda jornada

El campeonato nacional de campo a través concluirá este domingo con la jornada más esperada, en la que se pondrán en juego los títulos sub 20, sub 23 y absolutos.

El día comenzará con las carreras sub 20, a las 10.00 la femenina y a las 10.30 la masculina. Posteriormente se celebrarán las sub 23 a las 11.00 y las 12.00 horas. Los absolutos entrarán en escena a las 12.45 horas con el relevo mixto. El momento más esperado llegará con las carreras absoluta femenina (13.30 horas) y masculina (14.15 horas).

Hoy correrán tres cordobeses, los montillanos Samuel Ruiz (sub 20) y María del Mar Marqués (absoluta) y el egabrense del Trotasierra Diego Tirado (absoluto). También competirá el sub 23 sevillano del Club de Atletismo Cordobés Mario Ruda.