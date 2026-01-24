Balonmano
Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo
El conjunto español se estrella con el portero Nielsen y pierde por 31-36
EFE
Madrid
La selección española de balonmano se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este sábado por un claro 31-36 ante el conjunto danés, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.
El guardameta danés demostró el porqué de su condición como el mejor portero del mundo en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Última hora del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), en directo | El primer informe oficial de la CIAF apunta a que la fractura del carril se habría producido antes del paso del Iryo
- García Carrión pretende hacer en Fuente Palmera una réplica de su fábrica de Huelva que abriría en 2027
- El presidente de la Diputación de Córdoba apuesta por Montalbán como motor provincial de innovación ambiental
- La caída de un muro por acumulación de agua corta la circulación ferroviaria entre Córdoba y Jaén
- Laura Gallego, cantante: 'La copla es libre, no tiene edad ni un estilismo concreto
- Fuertes retenciones a la entrada a Córdoba desde la zona este de la ciudad por varios percances de tráfico
- Adjudicadas las obras para transformar el hotel municipal de Peñarroya-Pueblonuevo en un centro para grandes dependientes