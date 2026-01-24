FÚTBOL
La final de la Copa del Rey apunta al domingo 19 de abril en Sevilla
La RFEF y LaLiga negocian adelantar una semana el partido que se disputará en el Estadio de La Cartuja
La final de la Copa del Rey de esta temporada no tiene fecha todavía. Bueno, sí la tiene, pero no es válida. El sábado 25 de abril, el día fijado en el calendario de la temporada para ese partido genera demasiados problemas para se juegue en Sevilla, pese a que la ciudad presentó su candidatura cuando ya conocía que se jugaría ese día. Y entre buscar otra sede y otra fecha, la RFEF de Rafael Louzán se ha decantado desde el primer momento por la segunda opción.
La coincidencia con la Feria de la ciudad y con el GP de Jerez de MotoGP que se celebra a apenas 90 kilómetros de la capital andaluz desaconsejaban, a nivel de disponibilidad hotelera y de efectivos policiales, el 25 de abril como fecha. Tras analizar varias alternativas, la que gana peso es el domingo 19 de abril.z
El Betis condiciona la fecha
"Hay un cambio de fecha y hay bastantes posibilidades de que el fin de semana anterior al que estaba previsto sea la fecha que vamos a consolidar", ha explicado Louzán este sábado en Castellón, donde Real Madrid y Barça disputan la final de la Supercopa femenina.
Aunque no ha especificado si se jugaría el sábado o el domingo, lo más probable es que se celebre en el último día de la semana. Ese jueves 16 se disputa la vuelta de cuartos de final de la Europa League, por lo que el Betis podría necesitar La Cartuja para ese encuentro, dado que el club andaluz juega sus partidos en el que fuera estadio olímpico, debido a las obras del Benito Villamarín. Jugar el sábado haría que los plazos para la puesta a punto del estadio fueran demasiado escasos.
Mover la final de Copa comportará también el desplazamiento de una o dos jornadas de Liga. El fin de semana del 19 abril está fijada la jornada 32ª y tres días después se disputa, entre semana, la 33ª. "Hemos hablado con LaLiga porque hay un calendario apretado, hay pocas fechas y estamos de acuerdo", ha apuntado Louzán.
