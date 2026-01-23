Murilo y Nicolás reciben ofertas para abandonar el Córdoba Futsal

El mercado en la Primera División de fútbol sala se encuentra en plena ebullición. Ya es tradicional que cada año se active el mercado en enero, unos para reforzar la plantilla en este mismo mes y otros pensando en la temporada siguiente. El Córdoba Futsal ya ha cerrado su primer fichaje, el cierre brasileño Andrei. Ahora se encuentra recibiendo ofertas por sus jugadores más valiosos. Murilo y Nicolás han sido tentados para abandonar la entidad blanquiverde.

El Jaén FS quiere a Murilo

El ala brasileño Murilo Duarte ha recibido una interesante llamada del Jaén Paraíso Interior, según ha avanzado el Diario de Jaén. El jugador de 33 años ha llamado la atención del club jienense en una temporada en la que ha marcado 12 goles en 16 partidos, ninguno de ellos de penalti. El Jaén FS ha ofrecido cederle por un año y medio al brasileño Rikelme más una cantidad económica. Sin embargo, el club cordobés ha dicho, por ahora, que no piensa negociar, remitiéndose a la cláusula de rescisión de este jugador que acaba contrato a la conclusión de la presente temporada.

El Valdepeñas pretende fichar a Nicolás

También ha sido tentado el catalán Nicolás Marrón. El Viña Albali Valdepeñas, cuyo director deportivo es el cordobés Lolo Urbano, quiere al barcelonés para potenciar una plantilla mermada al quedarse sin Juanan y Gustavao, según asegura el periodista Gustavo Muñana. También la entidad que preside José García Román se ha remitido a la cláusula de salida para cualquier equipo interesado en sus servicios. El jugador de 23 años ha marcado 7 goles en 17 partido y firmó el pasado verano hasta el 2027 con los cordobeses.

Nicolás Marrón intenta controlar el balón. / Víctor Castro

Un equipo puente

Las ofertas que recibe el Córdoba Futsal por sus jugadores son lógicas, al ser un club puente para muchos jugadores en el mercado europeo. Los cordobeses, debido a su bajo presupuesto dentro de lo que es la Primera División, buscan jugadores nacionales que no han triunfado todavía o reconocidos que vienen de salir de una larga lesión. También ficha a extranjeros sin experiencia en Europa que eligen venir a Córdoba para darse a conocer. Todos firman con los blanquiverdes sabedores de que van a disponer de muchos minutos, por lo que dispondrán de una excelente oportunidad de brillar en la llamada mejor liga del mundo. La llegada de estas ofertas habla bien del trabajo que hace la Dirección Deportiva en su búsqueda de jugadores de calidad con unas pretensiones económicas que se adapten a su presupuesto.

Báez y del Rey, con sus selecciones

Mientras, la plantilla que entrena Emanuel Santoro trabaja en Vista Alegre con el objetivo de preparar el regreso a la Liga, previsto para el 14 de febrero en Cartagena. Por ahora entrena sin el paraguayo Arnaldo Báez y el argentino Titi del Rey, concentrados con sus selecciones para disputar la Copa América. El Córdoba Futsal jugará dos amistosos en los próximos días en Vista Alegre, el 28 de enero a las 20.45 horas ante el Villa del Río y el 4 de febrero frente a ElPozo Murcia.