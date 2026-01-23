El madridismo recela de la NBA, la nueva Superliga de Florentino

El Real Madrid es el único club, de los grandes, que se ha subido al carro de la NBA. Y lo hace precisamente meses después de afrontar el pasado verano una reestructuración de su sección de baloncesto, con Sergio Rodríguez y Sergio Scariolo al mando, que destinará 49 millones de euros al sueldo de los jugadores, lo que supone un incremento interanual del 26%. La sección de baloncesto ha cerrado el año con las mayores pérdidas de su historia: 38 millones.

Adiós Euroliga, hola NBA

A los elevados salarios que pagan a Walter Tavares, Mario Hezonja o Facundo Campazzo para que sigan vestidos de blanco, ante tentadoras ofertas de Euroliga y NBA, se suman los de los recién llegados: Trey Lyles, Chuma Okeke, Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida, Izan Almansa, Alex Len... Florentino Pérez y los ejecutivos blancos, liderados en la sección de baloncesto por Carlos Ocaña, consideran insuficiente los ingresos que genera la Euroliga, lo que conlleva las pérdidas constantes en su presupuesto anual. Y los blancos confían en que su ingreso en la división europea de la NBA para liderar "la vanguardia del baloncesto" suponga un incremento en los ingresos económicos de la sección.

Sergio Scariolo y el quintento del Madrid en un partido. / Real Madridd

Un posicionamiento que recuerda al que defendió en su día Florentino con una Champions en la que repartían ingresos con la UEFA, su apuesta por una Superliga que nunca acabó de salir, pero que aumentaba notablemente (en teoría) los ingresos de los clubes. Es cierto que el Real Madrid no ha optimizado la explotación de la sección de baloncesto ni su modelo de negocio en las últimas temporadas. Un pabellón que en contadas ocasiones ha alcanzado el lleno y unos ingresos propios de la sección bastante pobres. Además, el Madrid ha protagonizado algunos roces con la Euroliga como su oposición a que se disputase la Final Four en Abu Dhabi, algunos desencuentros por el tema arbitral y el cuestionamiento de la estrategia de futuro, en la que los clubes griegos y turcos han sido duros opositores.

Enfrentamiento por los ingresos

La Euroliga surgió en el año 2000 por el desencanto de los clubes con una FIBA autoritaria. La vinculación de IMG con la Euroliga en 2015 disparó la competición, pero al tiempo comenzó a generar disputas entre los participantes por el reparto económico. La dirección de Jordi Bertomeu provocó un pulso que terminó con su salida. Y en este ambiente emerge el acuerdo FIBA-NBA para desembarcar en Europa con una división en el viejo continente y repetidas visitas a Europa del comisionado actual de la NBA, Adam Silver. La mayoría de los equipos de la actual Euroliga optan por seguir, como confirmó en el día de ayer el Barça firmando la renovación por diez años. Y también se da por hecho que el Real Madrid, que ni ha renovado con la Euroliga ni se ha manifestado públicamente sobre intención de hacerlo, será quien lidere el desembarco de la NBA en Europa. Los blancos han mantenido reuniones con todas las partes y tienen hasta el 30 de junio para decantarse.

Hace unos días se celebró una presentación del proyecto NBA en Londres, donde se comprobó que todo está aún en pañales. Participaron estrellas europeas de la NBA e inversores de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Qatar, de fondos de inversión americanos... Pero a día de hoy apenas se sabe que la División europea sería una liga con 16 equipos, de los que 12 serían "permanentes" y 4 "meritorios". Entre los primeros se incluyen clubes de Madrid (Real Madrid), Barcelona, Milán (Olimpia junto al AC Milan), Roma, Londres, Manchester (ni United ni City), París (PSG más París Basketball), Lyon (ASVEL), Berlín (Alba), Múnich, Atenas y Estambul (Galatasaray). Los clubes históricos han confirmado que no van a ser los permanentes, por lo que apostarán por franquicias vinculadas a las ciudades o clubes creados para el proyecto. Las otras cuatro plazas se otorgarían cada temporada por criterio deportivo con sitio para el ganador de la FIBA Champions League u otros torneos europeos, o equipos que se clasifiquen por méritos en sus ligas domésticas u otras competiciones. La fecha de inicio prevista sería octubre de 2027, aunque no es definitivo todavía, y el formato sería una liga regular, jugando todos contra todos o en grupos, seguida de playoffs y finales.

Desde fuera, el principal inconveniente es que no aparecen los clubes grandes de Europa. Se apuesta por un proyecto eminentemente financiero con ciudades sin ninguna tradición baloncestística ni público para ello como Londres, Manchester o Lyon. La preocupación por ver cómo el Real Madrid abandona la Euroliga para sumarse a este proyecto es grande entre los aficionados madridistas al basket. Así, los Berserkers, los Ojos del Tigre y La Gran Familia, tres de las peñas más populares del Real Madrid de baloncesto, han publicado un comunicado "en relación a los rumores sobre la continuidad o no de nuestro equipo en la Euroliga", en el que advierten que "nuestra apuesta es por un baloncesto en Europa en el que podamos enfrentarnos a los equipos históricos y con tradición. Ese no es el planteamiento que parece que ofrece el proyecto de NBA Europa en el que, de la actual Euroliga, solo estaría el Real Madrid. Irnos solos a esa nueva competición, en nuestra humilde opinión, sería un error. Nos gustaría que lo hiciera de la mano de otros equipos también de gran tradición".

El club blanco negocia y mueve sus fichas esperando que Silver les ofrezca un contrato suculento para liderar el nuevo proyecto, del que Pau Gasol se ha convertido en uno de sus embajadores. Sergio Scariolo, entrenador del Real Madrid que ha trabajado también en la NBA, se ha pronunciado al respecto: "Hay margen para juntar fuerzas y no ponerlas en conflicto. Me divierto en esta Euroliga y he pasado tres años fantásticos en la NBA. Apreció su forma de ver las cosas. Todo lo que sea añadir opciones es bueno para el baloncesto europeo".