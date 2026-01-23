El finalista olímpico Dani Arce lidera la inscripción en el Campeonato de España de Almodóvar

El Campeonato de España de atletismo en campo a través tendrá lugar este fin de semana en el circuito El Pinillo de Almodóvar del Río. La localidad almodovense acogerá el sábado y el domingo el campeonato nacional más antiguo del calendario, pues se celebra desde 1916. Por tercera vez tendrá lugar en Andalucía, tras disputarse en Sevilla y Jaén. Un total de 865 corredores se han inscrito en las categorías sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluta. También participarán atletas con discapacidad. El circuito, con barro y charcos en algunas zonas tras las últimas lluvias, pondrá a prueba la resistencia de los corredores.

Los atletas optarán a dos medallas, pues habrá clasificaciones individuales y por equipos, ya que cada uno correrá defendiendo los colores de una selección autonómica. Las categorías sub 16 y sub 18 serán inclusivas, pues en las tablas por equipos se sumarán los puntos de los atletas convencionales y de los adaptados.

El burgalés Dani Arce será la principal estrella de la competición. El atleta de 33 años, especialista en el 3.000 obstáculos en la temporada de pista, tiene en su palmarés dos participaciones olímpicas, destacando el décimo lugar que ocupó en el 2024 en París. También ha ganado un bronce en el Campeonato de Europa, en el 2022, y un oro en los Juegos Europeos (2023), siempre en el 3.000 obstáculos.

El programa de la competición

La competición arrancará el sábado con la disputa de las categorías sub 16 y sub 18 entre las 11.00 y las 13.30 horas. El domingo tendrán lugar las categorías sub 20, sub 23 y absoluta entre las 10.00 y las 15.00 horas. Las carreras absolutas se celebrarán a las 13.30 horas (femenina) y 14.15 horas (masculina). Las dos carreras absolutas serán ofrecidas en directo por televisión a través del canal temático Teledeporte.

Diego Tirado, en el centro, tras proclamarse este mes campeón de Andalucía absoluto de campo a través. / Trotasierra

La presencia cordobesa

La provincia de Córdoba contará con representación en varias categorías. Lucas Milla (Sierra Norte-Villafranca) participará en la carrera sub 16. Los atletas sevillanos del Trotasierra Hornachuelos Alejandro Perálvarez y Manuel Cruz harán lo propio en la prueba sub 18. El montillano Samuel Ruiz (Cueva de Nerja) correrá con los sub 20. El sevillano del Club de Atletismo Cordobés Mario Ruda estará en la carrera sub 23. Por último, el egabrense Diego Tirado (Trotasierra Hornachuelos) y la montillana María del Mar Marqués (Cueva de Nerja) formarán parte de la selección andaluza absoluta.