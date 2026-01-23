Fútbol sala
El Campeonato de Europa de fútbol sala de Córdoba cumple 30 años
España logró en Vista Alegre el primero de sus siete títulos en la edición celebrada del 8 al 14 de enero de 1996
El Europeo de fútbol sala comienza este viernes para España con un encuentro ante Eslovenia en Ljubiana. El ala montoreño Cecilio (Movistar Inter) es uno de los componentes de la selección.
Precisamente, en estos días se cumplen 30 años de la celebración del primer Europeo. Vista Alegre acogió aquella histórica cita del 8 al 14 de enero de 1996. Con los años no ha quedado claro si fue un campeonato europeo oficioso, previo al primero oficial, o sí realmente ya era oficial. Unos consideran que la competición de Córdoba ya se puede considerar la primera reconocida por la UEFA y otros que no, que la primera que forma parte de la historia es la edición celebrada al año siguiente en Granada.
España venció en el campeonato europeo cordobés, un título que reconoce la Federación Española, que lo cuenta como uno de los siete trofeos de campeón que ha ganado a lo largo de su historia.
Los participantes en Córdoba
Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia y Ucrania compitieron junto a España en enero de 1996 en Córdoba. El histórico Javier Lozano era por entonces el seleccionador. Vicentín y el brasileño nacionalizado Paulo Roberto eran por entonces las estrellas de un equipo casi imbatible.
La selección inició su participación en Córdoba ganando por 2-1 a Bélgica y empatando a dos tantos contra Países Bajos en la fase de grupos. Un triunfo por 3-1 sobre Italia en semifinales dio a España el acceso a la final. Ya en el partido por el oro, el conjunto anfitrión derrotó a Rusia por 5-3 con cuatro tantos de Vicentín y uno de Paulo Roberto.
Posteriormente llegaron seis títulos europeos más para España, el último en 2016 en Belgrado con la participación de los cordobeses Bebe y Andresito. La selección busca ahora la octava corona.
