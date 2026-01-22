Fútbol | Segunda RFEF
El Manuel Polinario, el principal refugio del Salerm Puente Genil
El estadio pontanés es, junto al Álvarez Claro de Melilla, el único de la categoría que aún no ha visto caer a su equipo
En una temporada marcada por la máxima igualdad, el Manuel Polinario se ha convertido en un factor clave para el Salerm Puente Genil. El conjunto pontanés se aferra a su estadio para sostenerse en una Segunda Federación donde cada punto tiene un peso específico y donde la diferencia entre la zona baja y el play off sigue siendo mínima. Este domingo, sin embargo, le espera lejos de él otra prueba de calibre: en el hogar del CD Extremadura.
Un fortín que resiste
De vuelta a lo propio, los números refuerzan la sensación. La de que el Manuel Polinario es, junto al Municipal Álvarez Claro, de Melilla, el único de la categoría que no ha concedido ninguna derrota esta temporada… Y es que entre los diez partidos totales disputados en su feudo, el Salerm ha firmado cuatro victorias y seis empates, un balance que explica por qué su feudo se ha convertido en un escenario incómodo para cualquier rival.
En Puente Genil, el equipo ha encontrado estabilidad. Partidos cerrados, marcadores ajustados y una estructura reconocible han permitido a los rojillos sostener resultados incluso en los momentos más exigentes. Prueba de ello es el balance anotador que maneja en casa, con nueve goles anotados y apenas cinco recibidos -siendo, tras el Xerez y Yeclano, el que menos ha concedido en ese sentido en la categoría-.
Y otro dato significativo: en la mitad de las citas alojadas por el terreno de juego pontanés, los departamentales lograron dejar a cero su portería (5)...
El contexto de la clasificación
La importancia de ese rendimiento como local se entiende mejor al observar la tabla. El Salerm se encuentra actualmente en puestos de descenso, pero la distancia con la zona noble es mínima. Solo cinco puntos le separan del quinto clasificado, el primer equipo que aparece en puestos de play off. Un margen reducido que mantiene abiertas todas las opciones cuando aún queda mucho campeonato por delante.
La categoría sigue comprimida, sin bloques claramente diferenciados. Cada jornada reordena la clasificación y cualquier dinámica positiva puede cambiar el escenario en pocas semanas. En ese contexto, el Manuel Polinario aparece como el gran aliado del Salerm para recortar distancias y salir de la zona baja. Ahora bien, tanto respecto a lo más inminente -la visita a los extremeños-, como al global de la temporada, la gran asignatura pendiente se sigue encontrando en campo ajeno.
Hacerse fuerte a domicilio
El contraste aparece cuando el análisis se traslada a los partidos como visitante. Al Salerm le está costando trasladar su solidez lejos del Manuel Polinario. Solo ha ganado uno de sus últimos ocho desplazamientos, una dinámica que explica buena parte de su situación actual en la tabla.
Los números a domicilio sitúan al conjunto pontanés como el cuarto peor visitante del grupo, con 9 puntos sumados de los 27 posibles. Un rendimiento insuficiente en una categoría tan ajustada, donde cada punto fuera de casa puede marcar diferencias importantes a final de temporada.
Si en casa el Salerm apenas concede, lejos de Puente Genil los datos defensivos se disparan. Ha encajado 14 goles como visitante, una cifra que representa casi el 74% de los 19 tantos recibidos en total durante la temporada. Un dato que refleja la dificultad del equipo para sostener los partidos fuera de su estadio y que penaliza cualquier intento de crecimiento en la clasificación.
Todo ese escenario es el que buscarán dejar atrás los de Álvaro Cejudo en su próxima salida, la visita al Extremadura, un encuentro señalado como una oportunidad para cambiar la dinámica lejos de casa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), última hora del descarrilamiento, en directo | Los Reyes llegan a la zona cero
- La Aemet advierte de la llegada de una borrasca atlántica a Córdoba: estos son los días y horas de intensas lluvias esta semana
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: 'Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: 'Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz