El Madrid aprovecha una gran primera mitad y roba el 'average' al Mónaco

El Real Madrid aseguró una nueva victoria en casa (90-78) este jueves ante el Mónaco en la jornada 29 de la Euroliga gracias a una gran primer tiempo, en el que llegó a ganar por 23 puntos, y se aseguró el 'average' ante un rival directo en la clasificación.

Era un día especial. Scariolo señaló en la previa que el Mónaco, con el mismo balance de victorias y derrotas, 15-8, era el equipo "más en forma" del torneo. El Madrid, lanzado y en su mejor momento tras el triunfo en el clásico europeo contra el Barça, volvió a exhibir su mejor versión en una primera parte que rozó el sobresaliente.

La versatilidad defensiva del Real Madrid hizo que los de Scariolo cambiasen su emparejamiento después de cada bloqueo directo. La buena disposición de Okeke a la hora de apretar atrás y la presencia de Tavares para proteger el aro, cimentaron unos buenos minutos del equipo, que golpeó desde fuera con triples de Abalde, Hezonja y el propio Okeke, obligando a Spanoulis a pedir el primer tiempo muerto del encuentro, 13-4 (min.5).

Un triple del hispano-montenegrino y canterano blanco Nikola Mirotic, abucheado desde la presentación por su pasado azulgrana, rompió un parcial de 10-2 para el Madrid, que gastó su primera falta, en ataque, cuando quedaban cuatro minutos para el final del primero. El conjunto merengue, concentrado atrás y muy metido en línea de pase, siguió castigando a los monegascos al contra ataque con su efectividad desde el perímetro, con un Hezonja especialmente motivado -10 puntos-, 23-9 (min.8).

Ya sin Tavares en pista, pero con Lyles y Usman Garuba, el Mónaco repitió errores a la hora de atacar el aro ante un Madrid bien metido en ayudas y con control en el rebote defensivo, que asfixió al mejor ataque de la competición -92 puntos de media-, dejándolo sólo en 13 puntos al final del periodo, 23-23 (min.10).

La dupla Lyles-Garuba volvió a ser fundamental en la ofensiva blanca, con mucho movimiento sin balón y dando muchos problemas a los interiores monegascos, que sufrieron otra canasta imposible de Llull para deleite del Movistar Arena, 33-20 (min.13). Garuba, con dos personales y 9 puntos, regresó al banquillo acompañado por otra atronadora ovación de los aficionados, dando entrada a Alex Len.

La calidad de Lyles en el poste sacó la tercera falta de Blossomgame, en un equipo visitante que seguía sin encontrar su ritmo y fluidez habitual en ambos lados de la cancha, 42-24 (min. 17). Ni siquiera un desesperado Mike James, máximo anotador en la historia de la Euroliga, con un triple al borde del descanso, pudo poner remedio a los paupérrimos porcentajes en tiros de dos (10/24 y 41,7%) y desde el 6,75 (2/9 y 20%), frente a un Madrid que alcanzó su máxima de 23 al final de la primera parte, 54-31 (min.20).

Los de Spanoulis salieron mucho más intensos tras el paso por los vestuarios y recuperaron sensaciones atrás y desde el perímetro (4/9), con un Matt Strazel especialmente motivado, 63-44 (min.24). El Madrid dejó escapar varios rebotes defensivos y permitió que los monegascos, a base de triples, se acercaran peligrosamente en el marcador, 64-51 (min.26), después del acierto de Blossomgame.

Campazzo reapareció en el peor momento de los suyos con un triple y un robo posterior que provocó la técnica de Strazel. Con la entrada de Garuba, el Madrid recuperó el físico y la agresividad que había perdido en el segundo tiempo, dejando el luminoso en 71-53 a falta del último cuarto.

Un parcial de salida de 2-9 hizo despertar al Movistar Arena, que, por primera vez, vio peligrar una victoria que parecía asegurada, 73-62 (min.34). Tres pérdidas casi consecutivas del Madrid, provocadas por un Tarpey acostumbrado a aprovechar su momento y hacer el 'trabajo sucio', hicieron que los visitantes bajaran de los 10 de diferencia con un lanzamiento de Okobo desde la media distancia, 77-68 (min.35).

Mirotic igualó un triple de Lyles en un bonito intercambio de canastas y Campazzo volvió a asumir galones cuando el Mónaco bombardeó a los locales desde el 6,75. El acierto perimetral y la capacidad de Tavares para fabricar segundas oportunidades a través del rebote ofensivo, daban algo de oxígeno a los blancos, que fallaron ocho tiros libres casi consecutivos en el peor momento, 85-74 (min.38).

A pesar de la desesperación en las gradas después de tanto error en la personal, el Madrid certificó una victoria más en casa, donde es el mejor de la Euroliga, y se aseguró el 'average' particular ante el Mónaco, que estaba en cinco de diferencia.

Ficha técnica:

90 . Real Madrid (23+31+17+19): Campazzo (17), Abalde (8), Hezonja (12), Okeke (3) y Tavares (13) -cinco inicial-, Maledon (-), Feliz (2), Llull (2), Deck (-), Lyles (20), Garuba (11) y Len (2).

78 . AS Mónaco (13+18+22+25): James (17), Okobo (7), Diallo (4), Mirotic (15) y Theis (12) -cinco titular-, Strazel (12), Michineau (-), Tarpey (4), Nedovic (2), Begarin (-), Blossomgame (5) y Hayes (-).

Árbitros: Milan Nedovic (SVN), Marcin Kowalski (POL), Luka Kardum (HRV). Señalaron falta técnica a Mike James (min. 25), Matthew Strazel (min.27), Vassilis Spanoulis (min.30) y Daniel Theis (min.40), del Mónaco, y a Walter Tavares (min.26) y Sergio Scariolo (min.30), del Real Madrid. Eliminaron por faltas a Daniel Theis y Mike James, del Mónaco.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Euroliga disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 10.116 espectadores.