Fútbol sala
La España del montoreño Cecilio debuta en el Europeo ante Eslovenia
El equipo nacional arrancará en la cita continental ante los anfitriones en su búsqueda de recuperar el oro continental
Efe / Antonio Raya
La selección española de fútbol sala inicia este viernes, a las 20.30 horas, su andadura en el Campeonato de Europa, una cita marcada por la necesidad de recuperar sensaciones y prestigio internacional. El estreno llegará en el Stocize Arena de Liubliana ante Eslovenia, la selección anfitriona. El ala montoreño Cecilio forma parte de la selección nacional.
España regresa a una competición oficial tras la decepción sufrida en el Mundial de 2024 de Uzbekistán, donde quedó eliminada en los octavos frente a Venezuela (2-1 en la prórroga). Aquel revés supuso el final de la etapa de Fede Vidal como seleccionador y abrió un nuevo ciclo con la llegada al banquillo de Jesús Velasco, que afronta su primer gran torneo, con el objetivo de devolver a España a lo más alto.
El combinado español domina con autoridad el palmarés del Europeo, con siete títulos conquistados en 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 y 2016. Los cordobeses Bebe y Andresito formaron parte del último equipo campeón. Sin embargo, desde hace una década no logra levantar un trofeo internacional, una circunstancia que marca el contexto del torneo.
Favorita ante Eslovenia
Las estadísticas avalan a España en sus enfrentamientos con Eslovenia. Ambas selecciones se han medido en 20 ocasiones, con un balance claramente favorable para los españoles: 16 victorias, tres empates y una sola derrota, con 81 goles a favor y 24 en contra.
La experiencia será uno de los pilares del equipo. Mario Rivillos, de 36 años, y el guardameta Dídac Plana, de 35, ejercerán de referentes de un grupo que combina veteranía, juventud y calidad. Junto a ellos destacan jugadores jóvenes que ya cuentan con peso internacional, como Antonio Pérez, del Barça, y Mellado y Pablo Ramírez, del Jimbee Cartagena.
Tras el encuentro ante Eslovenia, España se medirá a Bielorrusia el lunes 26 a las 17:30 horas y cerrará la fase de grupos frente a Bélgica el jueves 29, también a las 17:30. El objetivo es claro: finalizar como campeona de grupo y avanzar con garantías a las rondas decisivas.
Los componentes de la selección
La plantilla la componen Chemi, Cecilio Morales, Ricardo Mayor, Adrián Rivera, Antonio Pérez, Raya, Adolfo Fernández, Pablo Ramírez, Mario Rivillos, Cortés, Mellado, Gordillo, Novoa y Dídac Plana.
