Cerca de mil atletas vendrán a Almodóvar para correr en el Campeonato de España de cross

Un total de 865 atletas acudirán este fin de semana al circuito de motocross de El Pinillo para participar en el Campeonato de España de campo a través (cross). El sábado tendrá lugar la competición sub 16 y sub 18 e inclusiva por selecciones autonómicas. El domingo llegará el turno de la competición individual absoluta y de federaciones autonómicas.

La cita la organizan el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el Consejo Superior de Deportes (CSD), con el patrocinio de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba. El evento lo han presentado el alcalde de la localidad, Ramón Hernández, su concejal de Deportes, Rubén López, y el presidente de la Federación y vicepresidente primero de la Federación Española, Enrique López.

Ramón Hernández: "Es la culminación a un arduo trabajo de organización"

El alcalde de Almodóvar del Río considera que “cuando las administraciones trabajamos en conjunto, Almodóvar del Río es capaz de atraer deporte de élite”, además de añadir que “este evento deportivo es la culminación de un arduo trabajo de organización y planificación previa por parte del Ayuntamiento almodovense y su equipo humano, que ya se ha mostrado en otras citas de envergadura dentro del cross celebradas anteriormente”. El Pinillo ya ha albergado el Campeonato de España máster (2021), el Campeonato de Andalucía (2021) y el Campeonato de Andalucía de clubes (2024).

El primer edil añadió que “Almodóvar del Río entra en la escena de los grandes eventos deportivos, con los que estamos consiguiendo revitalizar la economía local y fijar unos referentes de ámbito nacional en nuestra juventud”, a la vez que se demuestra que “deporte y turismo van de la mano, porque todos nuestros alojamientos estarán ocupados durante el fin de semana”.

Por su parte, Enrique López aseguró que “es la prueba más antigua que celebra el atletismo nacional, con cien años de antigüedad, que va a congregar a diecisiete selecciones autonómicas”, además de destacar el recinto de El Pinillo como “un circuito que ya está rodado, donde hemos hecho anteriormente, más de una vez, el Andaluz de Campo a Través”.

Participantes en la pasada edición del Campeonato de España de campo a través. / RFEA

El escenario de la competición

Las distintas pruebas discurrirán por un recinto de 1.800 metros de longitud situado entre el propio circuito de motocross y los terrenos aledaños al Pinillo, por el entorno natural del embalse de La Breña. El evento se celebrará por primera vez en la provincia. Ya tuvo lugar en Andalucía en Sevilla (1975) y Jaén (2022).

La cita pondrá el colofón a una intensa temporada de cross en la que ya se han celebrado el Europeo en Lagoa (Portugal), el Mundial en Tallahassee (EEUU) y el Campeonato de España por clubes en Atapuerca (Burgos).

El Campeonato de España de campo a través es el más antiguo de cuantos tienen lugar en nuestro país, ya que comenzó a disputarse en 1916, con una única interrupción entre 1937 y 1939. Los vigentes campeones de España son la andaluza Carolina Robles y el catalán Yahya Aouina, ambos ausentes este año. La competición será retransmitida en directo por el canal Teledeporte de RTVE.