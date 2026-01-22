El coraje del Celta devora al Lille

La historia del Celta en Europa tendrá más capítulos esta temporada. La victoria sobre el Lille, agónica, sufrida, merecida, asegura la presencia de los vigueses en las siguiente rondas. Con el play-off asegurado los de Claudio acudirán a Belgrado dentro de siete días en busca de una victoria que facilite una carambola y les pueda meter en los directamente en los cuartos de final. Pero esa es otra historia. La de hoy es una oda al esfuerzo y al sentido del orden de un equipo que resistió durante una hora con un futbolista menos, pero compensó con sacrificio y unión esa inferioridad. Los goles de Williot y Starfelt en la versión viguesa del “Día de Suecia” derribaron al Lille.

Todo comenzó demasiado pronto. A los treinta segundos una imprudencia de Alexsandro dio al Celta un regalo inesperado. Aspas se encontró delante del portero y cedió a Williot para que empujase a la red. El estadio ya estaba boca abajo con todo lo que quedaba por delante. Fue espectacular el arranque de los vigueses que durante más de un cuarto de hora torearon al Lille encontrando siempre la forma de atacar el espacio. De hecho, el 2-0 lo anuló el VAR por unos centímetros tras una acción primorosa de Aspas que encontró a Rueda.

Cuando el partido era una cuesta abajo para el Celta llegó el giro de guion que nadie imaginaba. Sotelo, persiguiendo a un rival, cometió la imprudencia de ir con los tacos donde no debía. Allí encontró el talón de Mandi y una tarjeta roja después de que el VAR advirtiese al árbitro alemán. Un mazazo para el chico, pero también una enseñanza para el futuro. El Celta actuó durante un tiempo como si nada hubiera sucedida, sin pestañear, sin mover a sus futbolistas de posición.

Pero le duró apenas unos minutos. Dio tres pasos atrás y después de defender lejos de Radu durante todo el primer tiempo, se metió en su área y comenzó a defender la lluvia de balones que desde la derecha comenzó a poner Broholm en busca de Giroud. Resistieron los vigueses gracias sobre todo al espectacular comportamiento de Starfelt, protagonista del larguísimo descuento.

Tras el descanso los dos técnicos movieron el banquillo. El Lille sacó nuevas amenazas (Santos y Matías Fernández) y Giráldez una nueva coraza. Durán y Carreira entraron por Borja Iglesias y Aspas con lo que Mingueza se desplazó para fortalecer el medio del campo. El Celta se pertrechó para resistir el acoso de un Lille que no iba sobrado de ideas y que empezó a probar con los disparos lejanos porque se desesperaba buscando a Giroud, engullido por Starfelt. El sueco iba tan sobrado que incluso decidió aumentar su peso en el partido en el otro área. Provocó Durán un saque de esquina, lo lanzó Román con la tensión precisa y el central conectó un brutal cabezazo que dejó sin respuesta al portero del Lille.

Le tocaba al Celta resistir el arreón final de los franceses, que ya no tenían más delanteros a los que recurrir. Pero ahí estaban los vigueses cerrando puertas, achicando sin perder el orden y ganando cada duelo con una entrega asombrosa.

Solo se le abrió una grieta en el minuto 86 cuando Giroud cazó en el área pequeña un envío desde la izquierda del joven Diaoune. El Celta no pestañeó. Apretó aún más los dientes, corrió siempre un metro más que su rival y en esos interminables seis minutos de descuento defendió a dentalladas su historia europea.