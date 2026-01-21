Lucena reunirá a más de 3.000 corredores durante un intenso fin de semana

Lucena acogerá toda una fiesta del atletismo el fin de semana del 7 y el 8 de marzo. Más de 3.000 inscritos habrá entre las tres carreras previstas, una cifra nunca vista hasta ahora en una localidad de la provincia. De esta forma superará los 1.700 dorsales vendidos en Hornachuelos en la pasada edición de la Ruta de la Miel.

El fin de semana atlético arrancará el sábado 7 de marzo con la Carrera de Atletismo Base Ciudad de Lucena Por la Igualdad. Entre las 10.00 y las 12.30 horas se celebrarán las pruebas. La organización ha previsto un cupo de 1.750 dorsales. Más de mil traspasarán a buen seguro la línea de meta.

Atletas participantes en la Media Maratón de Lucena atraviesan el centro de la localidad. / PMD LUCENA

Más de 1.500 dorsales vendidos para el 10K y la media maratón

Al día siguiente llegarán las dos carreras absolutas, el 10K (10.000 metros en ruta) y la habitual media maratón (21,097 kilómetros), que en esta ocasión alcanzará la duodécima edición. Los organizadores ya agotaron hace más de dos semanas el cupo de 1.500 inscritos fijado para los dos pruebas absolutas, lo que demuestra la expectación que ha creado. El éxito del evento atlético estará garantizado en Lucena.