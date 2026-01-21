El deporte español recordará a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El deporte español no ha parado de mostrar sus condolencias por los más de 40 fallecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El próximo fin de semana estará dedicado a las víctimas, ya que habrá un minuto de silencio en las competiciones nacionales que se celebren.

La Real Federación Española de Fútbol y LaLiga se han puesto de acuerdo para que se recuerde en sus partidos a los fallecidos en los accidentes de Adamuz y Gelida. "Desde la Real Federación Española de Fútbol queremos volver a trasladar nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de las víctimas, y mostrar todo nuestro apoyo a los afectados", ha señalado en un comunicado oficial la entidad que preside el gallego Rafael Louzán.

Lo mismo han hecho la Federación Española de Baloncesto y la ACB (Asociación de Clubes de Baloncesto). Idéntica decisión han tomado las federaciones andaluzas de fútbol y baloncesto. El deporte en España ha vuelto así a mostrar su solidaridad ante acontecimientos de semejante magnitud.

Ya en Córdoba, los principales clubes de la provincia han mostrado su pesar en los últimos días ante semejante tragedia. El Córdoba CF, por ejemplo, ha aplazado la presentación de su nuevo autobús, respetando las tres jornadas de luto oficial decretadas por el Ayuntamiento.