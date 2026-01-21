Atletismo | Carreras populares
La CP Trinitarios vuelve a escena: toda la información y la manera de inscribirse
La carrera tendrá lugar el próximo 8 de febrero con salida en la Ronda del Marrubial y meta en las instalaciones del colegio organizador
La tradicional carrera popular Trinitarios Memorial Adolfo Rivera ya ha abierto el plazo de inscripción. Hasta el próximo 4 de febrero dispondrán los corredores para adquirir su dorsal, lo que pueden hacer en este enlace. La prueba formará parte del tradicional circuito provincial de carreras populares.
Entrega de dorsales
Los dorsales podrán recogerse en el propio colegio Trinitarios, el 6 de febrero entre las 17.00 y las 19.00 horas, el día 7 entre las 10.00 y las 12.00 horas y el mismo día de la carrera entre las 8.00 y las 9.00 horas.
Los horarios
La jornada atlética arrancará a las 9.30 horas con la disputa de la carrera reina. Los atletas tendrán que cubrir un recorrido aproximado de 10.000 metros. Posteriormente se celebrarán las pruebas alevín-infantil-cadete (10.30 horas) y alevín-benjamín (11.15 horas).
El recorrido
Los participantes darán en la carrera reina dos vueltas a un circuito que pasará por la Ronda del Marrubial, Agrupación Córdoba, Avenida Carlos III, Avenida de Libia, Avenida de Barcelona, Ronda del Marrubial y colegio Trinitarios.
Su historia
La CP Trinitarios es una cita clásica en el calendario provincial, ya que este año alcanzará la 42ª edición. Antonio Montero y Yolanda López lograron las victorias en la carrera reina de la pasada edición.
