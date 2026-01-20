Todos los lunes a las 20:00 horas
Revive Moeve Fútbol Zone 1x09: LaLiga se pone al límite
La derrota del Barça y la victoria del Real Madrid dejan LaLiga en un puño. Hablamos de ello en un nuevo programa de Moeve Fútbol Zone
Nuevo programa de Moeve Fútbol Zone analizando todas las consecuencias de la derrota del FC Barcelona y la victoria del Real Madrid, un resultado que deja La Liga más ajustada que nunca, con solo un punto de diferencia entre los dos máximos rivales. Tertulia con Eloy Lecina y Alfredo Martínez, conexión con Jordi Roura de Diari de Girona, hablamos con María Tikas sobre la Liga F Moeve y mucho más.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas.
- Accidente ferroviario en Adamuz: al menos dos fallecidos confirmados
- Descarrilan dos trenes en Adamuz: ascienden a 21 los fallecidos
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- Una mujer de Bujalance, entre las desaparecidas en el accidente de tren de Adamuz
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Iván Ania, tras la derrota ante el Málaga: 'Veníamos de tres victorias con bajas, no somos un equipo llorón