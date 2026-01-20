Almodóvar del Río acogerá a las figuras españolas del cross

La localidad cordobesa de Almodóvar del Río acogerá el próximo fin de semana uno de los eventos atléticos nacionales más importante de la temporada. Se trata del Campeonato de España de campo a través individual y de federaciones autonómicas. Más de mil corredores de todo el país participarán los días 24 y 25 de este mes en la cita que se celebrará en la ciudad carbulense.

Las instalaciones del circuito de motocross El Pinillo acogerán el evento. Este mismo lugar ya recibió hace cinco años el campeonato nacional máster de cross, por lo que en Almodóvar ya saben lo que es recibir a más de un millar de atletas en un campeonato de España de campo a través.

El evento con más historia de la Federación Española

El Campeonato de España de campo a través es el más antiguo que cada año organiza la Federación Española, ya que se celebra desde 1916. Solo no llegó a disputarse entre los años 1937 y 1939. Almodóvar recibirá la 108ª edición. Además, supone el punto álgido de la temporada de esta disciplina deportiva.

La competición arrancará el próximo sábado con la disputa de las categorías sub 16 y sub 18 entre las 11.00 y las 13.30 horas. El domingo tendrán lugar las categorías sub 20, sub 23 y absoluta entre las 10.00 y las 15.00 horas. Las carreras absolutas se celebrarán a las 13.30 horas (femenina) y 14.15 horas (masculina). Ambas serán ofrecidas en directo por televisión a través del canal temático Teledeporte. Habrá en todas las categorías clasificaciones individuales y por autonomías. Andalucía contará con una importante presencia.

Un grupo de atletas, durante el Campeonato de España máster del 2021. / FRANCISCO GONZÁLEZ

La representación cordobesa

La provincia de Córdoba tiene ya asegurada representación en varias categorías. Por ejemplo, Lucas Milla (Sierra Norte-Villafranca) participará en la carrera sub 16. Los atletas sevillanos del Trotasierra Hornachuelos Alejandro Perálvarez y Manuel Cruz harán lo propio en la prueba sub 18. El montillano Samuel Ruiz (Cueva de Nerja) correrá con los sub 20. El sevillano del Club de Atletismo Cordobés Mario Ruda estará en la carrera sub 23. Por último, el egabrense Diego Tirado (Trotasierra Hornahuelos) y la montillana María del Mar Marqués (Cueva de Nerja) formarán parte de la selección andaluza absoluta.

El Campeonato de España de campo a través traerá a la provincia a la mayor parte de las figuras nacionales, entre ellos muchos de los participantes en el Europeo y el Mundial de cross de la presente temporada. También podría competir algún atleta olímpico. El listado completo de participantes se conocerá el día 20, ya que hasta entonces se encontrará abierto el plazo de inscripción.

El campeonato nacional de cross es uno de los más importantes que hasta hoy han llegado a la provincia, junto al Campeonato de España de marcha, celebrado en Córdoba hace cinco años. El impacto económico del campeonato será importante, ya que más de 2.000 personas pernoctarán en la provincia al menos dos noches. Almodóvar del Río se vestirá por tanto de gala para acoger una competición con un importante prestigio a nivel nacional.