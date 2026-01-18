El Salerm Puente Genil roza la remontada, pero cae en La Condomina ante el UCAM Murcia

La visita del Salerm Puente Genil a La Condomina se saldó con una derrota ajustada ante el UCAM Murcia (3-2). El conjunto pontanés compitió de tú a tú frente a uno de los aspirantes al ascenso del Grupo 4 de Segunda RFEF, llegó a meterse de lleno en el encuentro en la segunda mitad y peleó hasta el último minuto. Los dos goles de Zaca pusieron en apuros a los locales, pero terminó pagando la mayor efectividad del cuadro universitario.

Inicio equilibrado

El encuentro arrancó con ambos equipos intentando asentarse sobre el césped. Los de Álvaro Cejudo no renunciaron a la iniciativa, mientras que el UCAM trató también de imponer su ritmo. La primera aproximación fue visitante, con un disparo de Iván Vela en el minuto siete que se marchó alto, dejando claras las intenciones del conjunto rojillo.

Con el paso de los minutos, los locales comenzaron a ganar presencia en campo rival. Dani Aquino protagonizó el primer aviso serio del UCAM en el 21, con un potente remate que atrapó Benito del Valle sin dificultades. Respondió el Salerm poco después con la ocasión más clara del primer acto: Montenegro se plantó solo ante el meta universitario en el 24, pero no logró definir en el mano a mano, desperdiciando una oportunidad que pudo cambiar el rumbo del choque.

El partido entró entonces en una fase de mayor verticalidad. En el 27, Alberto Soto firmó el 1-0 tras una buena jugada personal, superando a la defensa rojilla y batiendo a Benito del Valle. El tanto dio confianza al UCAM, aunque los pontaneses no se vinieron abajo y siguieron buscando el empate. Montenegro volvió a intentarlo en el 33 con un remate que se marchó por encima del larguero, en una primera mitad en la que los pontaneses generaron ocasiones suficientes para haber igualado la contienda antes del descanso.

Ida y vuelta

La segunda parte arrancó con un Salerm decidido a dar un paso al frente. Montenegro volvió a rozar el gol en el 52, pero de nuevo la definición le fue esquiva. Ese perdón tuvo castigo poco después, cuando Alberto Soto apareció otra vez para firmar su doblete en el 59 y ampliar la ventaja local (2-0).

Lejos de bajar los brazos, el conjunto pontanés reaccionó de inmediato. En el 67, Zaca recortó distancias con un remate certero que devolvió al Salerm al partido. El gol cambió el escenario y dio paso a los mejores minutos de los visitantes. Apenas cinco minutos después, el propio delantero estuvo muy cerca de empatar, pero su remate no encontró portería por muy poco.

Empuje final

Los de Álvaro Cejudo apretaron con intensidad, adelantaron líneas y encerraron por momentos al UCAM en su campo. Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto rojillo, llegó el golpe definitivo. En el 77, el cuadro universitario aprovechó un nuevo acercamiento para poner el 3-1 y frenar el intento de remontada visitante.

Aun así, el Salerm siguió peleando. En el 88, Zaca volvió a aparecer para firmar su segundo tanto visitante y colocar el 3-2, generando incertidumbre en los últimos minutos. El empuje final no fue suficiente para culminar la remontada, y el UCAM supo cerrar el partido con oficio.