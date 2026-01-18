El Real Priego Fundación Kutxabank remonta al Marcozzi y logra una plaza en los cuartos de la Copa de Europa

El Real Club Priego Fundación Kutxabank volvía al CETD Priego de Córdoba en busca de remontar una eliminatoria de la Copa de Europa de tenis de mesa que se puso muy complicada en Italia. Pese a todo, la entidad prieguense se rehizo tal y como sabe y logró derrotar al ASD Marcozzi Cagliari por 3-1, por lo que remontó el 3-2 de la ida.

Un partido que comenzó cuesta arriba para sus intereses. El club cordobés confió en el potencial de Hampus Soderlund para guiar el camino, pero Chandra impuso un ritmo ciertamente complicado de seguir. Tanto fue así que el palista local perdió los dos sets siguientes al inicial (que lo ganó por 11-5) y ponía a su equipo muy cerca de la eliminación. Pese a todo, el deportista sueco demostró su capacidad y su nivel para darle la vuelta a un partido decantado para los visitantes, inaugurando el marcador global del Real Club Priego Fundación Kutxabank.

Celebración del Real Priego Fundación Kutxabank. / CÓRDOBA

Machado y Soderlund firman la remontada

A partir de ahí, comenzó el duelo que podría condicionar gran parte del devenir de la eliminatoria. Carlos Machado se enfrentaba a Carlo Rossi, palista que fue el gran protagonista en la ida tras vencer sus dos choques. Venía imbatido, pero el deportista local dio una auténtica masterclass para poner a tan solo un punto al Real Club Priego Fundación Kutxabank de pasar de ronda. Alejandro Calvo fue el primero en poder aprovechar esa oportunidad, pero cayó ante Vallino.

Quedaban dos duelos para que el club prieguense evitase, en el mejor de los casos, o forzase ese golden match. Y no paró. Hampus Soderlund también fue superior a Carlo Rossi, logrando la victoria y el pase a los cuartos de final para un Real Club Priego Fundación Kutxabank que demuestra que su garra y coraje están por encima de toda competición.