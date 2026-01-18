Tenis de mesa
El Real Priego Fundación Kutxabank remonta al Marcozzi y logra una plaza en los cuartos de la Copa de Europa
El equipo prieguense vence por 3-1 a su rival italiano y avanza a la siguiente ronda de la segunda competición continental
El Real Club Priego Fundación Kutxabank volvía al CETD Priego de Córdoba en busca de remontar una eliminatoria de la Copa de Europa de tenis de mesa que se puso muy complicada en Italia. Pese a todo, la entidad prieguense se rehizo tal y como sabe y logró derrotar al ASD Marcozzi Cagliari por 3-1, por lo que remontó el 3-2 de la ida.
Un partido que comenzó cuesta arriba para sus intereses. El club cordobés confió en el potencial de Hampus Soderlund para guiar el camino, pero Chandra impuso un ritmo ciertamente complicado de seguir. Tanto fue así que el palista local perdió los dos sets siguientes al inicial (que lo ganó por 11-5) y ponía a su equipo muy cerca de la eliminación. Pese a todo, el deportista sueco demostró su capacidad y su nivel para darle la vuelta a un partido decantado para los visitantes, inaugurando el marcador global del Real Club Priego Fundación Kutxabank.
Machado y Soderlund firman la remontada
A partir de ahí, comenzó el duelo que podría condicionar gran parte del devenir de la eliminatoria. Carlos Machado se enfrentaba a Carlo Rossi, palista que fue el gran protagonista en la ida tras vencer sus dos choques. Venía imbatido, pero el deportista local dio una auténtica masterclass para poner a tan solo un punto al Real Club Priego Fundación Kutxabank de pasar de ronda. Alejandro Calvo fue el primero en poder aprovechar esa oportunidad, pero cayó ante Vallino.
Quedaban dos duelos para que el club prieguense evitase, en el mejor de los casos, o forzase ese golden match. Y no paró. Hampus Soderlund también fue superior a Carlo Rossi, logrando la victoria y el pase a los cuartos de final para un Real Club Priego Fundación Kutxabank que demuestra que su garra y coraje están por encima de toda competición.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- ¿Córdoba bajo cero? La Aemet advierte sobre un fenómeno climático que 'congelará' la provincia
- Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'