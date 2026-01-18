Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La MTB XCO Escuela Víctor Fernández abre con éxito el año en el ciclismo cordobés

La carrera del club Víctor Fernández Cycling CD congrega a más de 200 ciclistas en el entorno de El Patriarca

Salida de una de las carreras de la MTB XCO Escuela Víctor Fernández.

Salida de una de las carreras de la MTB XCO Escuela Víctor Fernández. / A.J. González

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El año para el ciclismo cordobés arrancó con la MTB XCO Escuela Víctor Fernández, la primera prueba puntuable para el circuito provincial MTB Rally. Más de 200 ciclistas participaron en una cita que organizó el club Víctor Fernández Cycling CD. El Imdeco y la Diputación colaboraron con la organización.

Durante la mañana se celebraron carreras en las categorías promesa, alevín, infantil, cadete, júnior, sub 23, élite absoluta y máster masculinas y femeninas. La zona que rodea el parque periurbano El Patriarca acogió una cita destinada a mantenerse con el tiempo. Ana María Mena se impuso en la categoría femenina.

Una prueba que promociona el ciclismo de montaña

El objetivo de la organización es "fomentar el ciclismo de montaña, el deporte de base y dar a conocer el gran terreno de que disponemos para la práctica de nuestro deporte".

Un grupo de participantes, durante el recorrido.

Un grupo de participantes, durante el recorrido. / A.J. González

