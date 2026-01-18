La MTB XCO Escuela Víctor Fernández abre con éxito el año en el ciclismo cordobés

El año para el ciclismo cordobés arrancó con la MTB XCO Escuela Víctor Fernández, la primera prueba puntuable para el circuito provincial MTB Rally. Más de 200 ciclistas participaron en una cita que organizó el club Víctor Fernández Cycling CD. El Imdeco y la Diputación colaboraron con la organización.

Durante la mañana se celebraron carreras en las categorías promesa, alevín, infantil, cadete, júnior, sub 23, élite absoluta y máster masculinas y femeninas. La zona que rodea el parque periurbano El Patriarca acogió una cita destinada a mantenerse con el tiempo. Ana María Mena se impuso en la categoría femenina.

Una prueba que promociona el ciclismo de montaña

El objetivo de la organización es "fomentar el ciclismo de montaña, el deporte de base y dar a conocer el gran terreno de que disponemos para la práctica de nuestro deporte".