Ciclismo
La MTB XCO Escuela Víctor Fernández abre con éxito el año en el ciclismo cordobés
La carrera del club Víctor Fernández Cycling CD congrega a más de 200 ciclistas en el entorno de El Patriarca
El año para el ciclismo cordobés arrancó con la MTB XCO Escuela Víctor Fernández, la primera prueba puntuable para el circuito provincial MTB Rally. Más de 200 ciclistas participaron en una cita que organizó el club Víctor Fernández Cycling CD. El Imdeco y la Diputación colaboraron con la organización.
Durante la mañana se celebraron carreras en las categorías promesa, alevín, infantil, cadete, júnior, sub 23, élite absoluta y máster masculinas y femeninas. La zona que rodea el parque periurbano El Patriarca acogió una cita destinada a mantenerse con el tiempo. Ana María Mena se impuso en la categoría femenina.
Una prueba que promociona el ciclismo de montaña
El objetivo de la organización es "fomentar el ciclismo de montaña, el deporte de base y dar a conocer el gran terreno de que disponemos para la práctica de nuestro deporte".
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Nuevo Poniente propone crear una conexión peatonal entre Quirón y el centro de mayores
- Detenido en Nicaragua con ayuda del FBI el fugitivo de Puente Genil de la lista de los 10 más buscados
- La firma fotográfica Ladis celebra 80 años con una exposición dedicada a Manuel Benítez 'El Cordobés'
- La Diputación de Córdoba desbloquea el camino de La Mallena en Palma del Río e invertirá en su mejora 620.000 euros