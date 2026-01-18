Baloncesto | NCAA-1
Guillermo del Pino regresa a las canchas en un claro triunfo de Maryland
El base-escolta cordobés salta a la cancha durante dos minutos en la victoria de su equipo por 96-73 ante Penn State
El base-escolta Guillermo del Pino ya ha vuelto a las canchas en la NCAA-1 del baloncesto universitario estadounidense. El cordobés ha regresado en la victoria de su actual equipo, Maryland, por 96-73 ante Penn State. El exjugador del Coto Córdoba saltó a la cancha durante dos minutos, en los que no logró punto alguno. De esta forma puso fin a siete encuentros en el dique seco por una lesión de hombro. Los Terrapins batieron su récord de más puntos en una primera parte de un partido de liga regular al llegar con un 56-26 favorable al descanso. Al final vencieron por 96-73.
Del Pino, que afronta su primer año en Estados Unidos, no jugaba desde el pasado 6 de diciembre, por lo que ha estado seis semanas de baja. Durante su ausencia, Maryland ha ganado solo uno de los siete partidos que ha disputado. En total, Maryland ha sumado dos victorias y cinco derrotas en los partidos que no ha contado con el cordobés. Mientras, ha ganado cinco partidos y ha perdido cuatro cuando ha contado con el jugador formado en las filas del Cordobasket, el Unicaja y el Coto Córdoba.
Los números de la promesa cordobesa
Guillermo del Pino ha promediado 2 puntos en 8,7 minutos en los diez encuentros que ha jugado hasta el momento con la camiseta de Maryland. Los Terrapins cierran en estos momentos la clasificación de la Conferencia Big Ten, una de las más exigentes de la NCAA-1, con un balance ocho victorias y diez derrotas.
