Baloncesto
Córdoba conquista como anfitriona el décimo título de campeón de Andalucía de su historia
El conjunto cordobés derrota a Cádiz por 83-54 en el encuentro por la medalla de oro que se celebra en Vista Alegre
La selección provincial mini femenina de baloncesto obtuvo con brillantez el décimo título andaluz de su historia. El conjunto cordobés superó por 83-54 a Cádiz en la final que se celebró en Vista Alegre. Almería se llevó el bronce al imponerse a Granada por 67-42.
Córdoba inició la competición venciendo en la fase de grupos a Sevilla (75-35), Almería (77-63) y Málaga (53-13). Ya en el duelo por la medalla de oro derrotó a Cádiz (83-54).
La selección cordobesa
La selección cordobesa ha estado formada por seis jugadoras del CB Ciudad de Córdoba (Blanca de Cabo, Martina Criado, Carmen Cuadrado, Paula Nogueira, Claudia Prieto y Alejandra Ruiz), tres de La Salle (Emma Fernández, María García y Julia Rodríguez), dos del Colegio Virgen del Carmen (Vega Martínez y Lucía Vera) y una del Maristas (Carla Navas). Eduardo Rueda ha ejercido de primer técnico, ayudado por Andrea del Río y Alba Díaz.
Los pabellones de La Salle, Colegio Virgen del Carmen y Vista Alegre han recibido los encuentros. El bloque provincial logró el décimo título autonómico en esta categoría en el actual siglo, pues ya venció con anterioridad en las temporadas 2000-2001, 04-05, 09-10, 11-12, 12-13, 14-15, 19-20, 21-22 y 22-23.
Cuatro medallas sobre cinco posibles
Las selecciones de la provincia ya han sumado cuatro medallas en lo que se lleva de temporada. El oro lo han conquistado en infantiles y minis femeninos. Mientras, han sumado sendas platas en infantiles masculinos y cadetes femeninos. Solo fallaron en el podio en cadetes masculinos, pues en dicha categoría ocuparon el sexto lugar.
Los campeonatos andaluces de selecciones provinciales concluirán el próximo fin de semana con la celebración del mini masculino en la localidad malagueña de Manilva. Córdoba intentará sumar lo que sería la quinta medalla de la campaña.
El campeonato andaluz mini femenino le ha servido a la Federación Andaluza para formar la lista inicial de la preselección autonómica. El objetivo del bloque andaluz será preparar el Campeonato de España (Salou y Reus, 28 de marzo al 1 de abril).
