El Salerm Puente Genil busca continuidad en un escenario de máxima exigencia ante el UCAM Murcia

El Salerm Puente Genil afronta una nueva prueba de nivel en esta segunda vuelta del campeonato. Tras comenzar con buen pie la segunda mitad de la temporada gracias a la victoria ante el Lorca Deportiva, los de Álvaro Cejudo intentarán mantener esa dinámica positiva este domingo a las 12.00 horas frente al UCAM Murcia, en el Estadio La Condomina.

Un inicio de año irregular

El arranque de 2026 no fue sencillo para los pontaneses, que comenzaron el año con una derrota ante el Deportiva Minera (2-1). Sin embargo, el equipo ya había mostrado signos de recuperación en las semanas previas, con un empate frente al Linares Deportivo (1-1) y dos victorias consecutivas ante Estepona (1-2) y Almería B (1-0).

Ese crecimiento tuvo continuidad con el triunfo frente al Lorca, que permitió al Salerm salir de los puestos de descenso y colocarse en la duodécima posición con 25 puntos. No obstante, la tranquilidad es relativa, ya que un tropiezo podría devolver a los rojillos a la zona peligrosa, dada la igualdad existente en la tabla.

Asignatura pendiente lejos del Polinario

Uno de los principales retos de los rojillos sigue siendo su rendimiento a domicilio. Los rojillos son el cuarto peor visitante de la categoría, con solo dos victorias en ocho salidas. El resto de encuentros se han saldado con un empate y cinco derrotas, números que explican buena parte de las dificultades clasificatorias.

El UCAM, candidato firme al ascenso

Enfrente estará un UCAM Murcia que es uno de los grandes aspirantes al ascenso. El conjunto universitario ocupa actualmente la tercera posición con 31 puntos, a solo cuatro del liderato, y mantiene intactas sus opciones de pelear por lo más alto.

Eso sí, los murcianos llegan tocados tras caer la pasada jornada ante el Antoniano (2-1). Antes de ese tropiezo, habían sumado dos victorias de prestigio frente al Águilas (1-0) y el Real Jaén (0-3), aunque también cayeron ante La Unión (1-2).

Si hay un aspecto que convierte el duelo en especialmente complicado para el Salerm es el rendimiento de los murcianos como locales. En La Condomina, los universitarios, dirigidos por el exentrenador del Córdoba CF Germán Crespo, se muestran muy sólidos y son el segundo mejor equipo en casa del grupo. Su balance es de seis victorias, dos empates y una sola derrota, lo que se traduce en 20 puntos de 27 posibles.

Un escenario exigente que pondrá a prueba la capacidad competitiva del Salerm, que buscará dar continuidad a su reacción y demostrar que también puede sumar en campos llamados a marcar diferencias en la categoría.