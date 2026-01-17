Los rebotes y los tiros libres castigan al Coto Córdoba en Ponferrada

El Coto Córdoba de Baloncesto encajó la cuarta derrota de la temporada en la cancha del Clínica Ponferrada SDP (82-74), un rival directo en la lucha por el ascenso a la Primera FEB. Los cordobeses cayeron en un choque que llegaron a dominar por doce puntos en el tercer cuarto. El primer fichaje de invierno de los cordobeses, Zack Rollins, debutó con cero puntos en tres minutos. La victoria del Baloncesto Valladolid ante el Logrobasket (92-85) dejó a los cordobeses sin el liderato en solitario.

El conjunto cordobés jugó los primeros minutos a remolque de un motivado equipo local. Por 15-9 caía el Coto en el minuto 7. La entrada del cordobés Alejandro Orozco cambió la dinámica del choque. Cinco puntos del escolta lideraron un parcial de 2-10 que le dio a los blanquiverdes una renta de dos puntos (17-19) a la conclusión del primer cuarto.

Los mejores minutos de la primera parte del Coto Córdoba pudieron verse en el inicio del segundo cuarto. Desde el triple logró un parcial de 0-8 que le distanció ocho puntos con respecto a su rival (19-27, minuto 13). El Ponferrada también hizo daño desde la línea de tres puntos, en una fase del choque en la que los dos equipos concedieron lanzamientos cómodos desde esa distancia. Cuando los leoneses intentaron apretar el marcador apareció de nuevo Alejandro Orozco. Dos triples del cordobés consiguieron que el equipo de Gonzalo Rodríguez alcanzara la máxima renta del choque hasta ese momento (26-35, minuto 17). Al descanso vencía el Coto por 34-40.

Alejandro Orozco protege el balón ante un rival. / Manuel Murillo

El Coto intenta romper el partido

El festival desde el 6,75 continuó en el arranque del tercer cuarto. Dos triples de Fernando Bello llevaron el hueco entre ambos rivales hasta los doce puntos (34-46, minuto 22). Parecía entonces que podía romperse el partido. Sin embargo, el Ponferrada reaccionó para acercarse a cinco puntos (43-48). Entonces anotó los dos primeros puntos Black, el habitual referente ofensivo de los cordobeses. El estadounidense se autoeliminó solo unos segundos más tarde al hacer dos faltas seguidas y ser castigado con una técnica, lo que provocó que tuviera que abandonar el partido con cinco faltas en el minuto 25 (48-50).

El Coto se fue por momentos del partido, lo que no desaprovechó el bloque leonés para empatar el duelo (52-52, minuto 27). Los dos equipos lanzaban más triples que tiros de dos puntos, por lo que no extrañaba que ya acumularan 15 entre ambos a esas alturas del choque, siete para los locales y ocho para los visitantes. La remontada local la completó Sergio Romero con el octavo triple de su equipo (55-54, minuto 28). El tercer cuarto concluyó con una igualada a 58. El Coto se estaba viendo perjudicado por los colegiados, pues había lanzado 11 tiros libres, por 25 de su adversario.

Los dos equipos apretaron en defensa en el cuarto de la verdad, sobre todo el local, jaleado por su afición. Un parcial de 9-2 dejó a los cordobeses contra las cuerdas (72-65, minuto 36). Los cordobeses estaban perdiendo la batalla del rebote, un lastre más para aspirar a la victoria. Los de Gonzalo Rodríguez no pudieron optar más a la victoria y acabaron encajando la cuarta derrota en los últimos siete partidos.