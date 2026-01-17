Balonmano | División de Honor Oro
El Rahi Sepisur Adesal no falla en Vigo y sigue en la lucha por el ascenso
El conjunto que entrena Rafa Moreno derrota por 30-34 al Carballal y se mantiene a un punto de la segunda plaza
El Rahi Sepisur Adesal sigue en la lucha por el ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino. El conjunto cordobés venció por 30-34 en su viaje a Vigo para medirse al Carballal.
Las jugadoras que entrena Rafa Moreno iniciaron el partido dominando (1-6, minuto 8). Pese al intento de reacción local, el Adesal llegó al descanso con una renta favorable de seis goles (14-20). El partido parecía decidido en el minuto 37, pues las cordobesas mandaban por nueve goles (17-26). Sin embargo, las fuensantinas se relajaron, el Carballal volvió a creer y el partido se apretó. Las viguesas empataron el duelo a seis minutos de la conclusión (30-30), con su público llevándolas hacia la victoria. Sin embargo, el Adesal echó entonces mano de su oficio para sentenciar el triunfo con un parcial de 0-4 (30-34).
Los goles del Adesal
Por el Adesal saltaron a la pista Camila Bonazzola (5), Zoe Turnes (6), Carla Montero (1), Lucía Vacas (4), Irene Lesmes, Fátima Acuña (7), Ángela Ruiz (6), María Jesús Miranda (1), Jessica Oliva y Andrea Roda (4). El Adesal iniciará el próximo sábado la segunda vuelta con una nueva salida, ya que visitará la pista del Lanzarote Puerto El Carmen, el colista de la tabla clasificatoria.
