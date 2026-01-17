El Priego Fundación Kutxabank busca la remontada europea ante el Marcozzi

Lo tiene complicado, pero no imposible. El Real Club Priego Fundación Kutxabank se crece ante las adversidades, sobre todo si eso implica crecer más allá de las fronteras españolas. Tras caer en la Liga de Campeones, la entidad prieguense ha visto que su nivel ha subido notablemente en los últimos años, aunque no se conforma con eso. Ahora quiere seguir pasando rondas en la Copa de Europa y para ello deberá remontar la eliminatoria este domingo a las 12.00 horas ante el ASD Marcozzi Cagliari.

El partido de ida no salió como se esperaba en un primer momento. El ASD Marcozzi Cagliari es un rival duro, con solera dentro de Italia. Carlo Rossi se erigió como el gran protagonista en el duelo tras vencer a Hampus Soderlund y Carlos Machado. Tanto es así que, gracias a esta actuación, el equipo italiano consiguió el triunfo por 3-2 como local. Ahora le toca defender la renta en Priego de Córdoba.

El CETD Carlos Machado abre las puertas para un partido europeo

El Real Club Priego Fundación Kutxabank quiere hacer la épica. El CETD Carlos Machado abrirá sus puertas este domingo para ver a un conjunto prieguense que necesita imponer el ritmo que ya ha demostrado en la Superdivisión masculina. La entidad cordobesa se mantiene imbatida en la competición liguera, aventajando en cuatro puntos al segundo clasificado.

Aun así, no será fácil. El cuadro prieguense necesita vencer al ASD Marcozzi Cagliari. A partir de ahí, se abre un abanico de posibilidades: el 3-2 favorable forzaría el partido de oro, mientras que el 3-1 y el 3-0 clasificaría directamente a los locales. Todo resultado negativo haría que el club italiano fuese club de cuartos de final.