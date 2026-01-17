La MTB XCO Víctor Fernández debuta en el calendario con 200 ciclistas

La provincia contará desde este domingo con una nueva prueba de bicicleta de montaña. Se trata de la XCO Escuela Víctor Fernández. La prueba la pone en marcha el club Víctor Fernández Cycling CD, una entidad que preside el ciclista profesional que da nombre al club. El Imdeco y la Diputación colaboran en la organización.

La prueba arrancará a las 9.30 horas y se celebrará en el entorno del Parque Urbano El Patriarca. A las 9.30 horas competirán los infantiles, alevines y benjamines. Sobre las 11.30 horas tendrá lugar la carrera reservada a los veteranos y la categoría élite femenina. El evento concluirá con la prueba que reunirá a las categorías masculinas cadete, júnior, sub 23 y élite, de 4 kilómetros de recorrido.

En torno a 200 ciclistas participarán entre todas las categorías en las carreras que irán celebrándose a lo largo de la mañana. Muchos de los corredores vendrán a Córdoba desde distintos puntos de la provincia. La prueba se celebra en la modalidad rali, por lo que habrá un circuito al que los participantes darán varias vueltas.

Un grupo de corredores, durante una prueba de bicicleta de montaña. / a

La carrera que abrirá el año en la provincia

El objetivo de los organizadores es "fomentar el ciclismo de montaña, el deporte de base y dar a conocer el gran terreno de que disponemos para la práctica de nuestro deporte", según Víctor Fernández. La carrera abrirá el año en la provincia en cuanto al ciclismo de montaña se refiere. También será la primera cita del circuito provincial MTB Rali, que seguirá en los próximos meses con las carreras de Torrecampo, Montilla, Rute y Puente Genil.

El espectáculo del ciclismo estará asegurado, pues la carrera se celebrará en las faldas de la sierra cordobesa, muy cerca de las primeras casas que hay en uso en esa zona. Los mejores ciclistas de la provincia no faltarán en esta carreras de nueva creación.