El Deportivo Córdoba vuelve a tirar de casta para remontar al Majadahonda

El cambio de año no ha podido comenzar mejor para el Deportivo Córdoba, que el pasado fin de semana cerró la primera vuelta con una épica victoria ante el Martos, para este sábado arrancar la segunda mitad del campeonato con otro meritorio y sufrido triunfo también en Vista Alegre, en este caso ante el Majadahonda, que en el encuentro inaugural del curso endosó a las califales un doloroso 6-1.

Entró bien en el partido el conjunto de Rafa García, dominando en campo rival y generando las primeras ocasiones, como en un disparo de Noema que tocó Alba en última instancia pero la defensa lo mandó a saque de esquina, del cual nació otro lanzamiento desviado de Noema. Instantes después lo intentó MJ en una buena internada, pero su chut forzado lo rechazó la guardameta visitante. Neiva gozó de una falta peligrosa en la frontal, pero envió el balón fuera. MJ lo volvió a probar, obligando a Noelia a una buena intervención.

Reaccionó el Majadahonda, con una ocasión de Marlen, blocada por Ana. A los 11 minutos llegó el 0-1, en un pase de Marlen dentro del área que Marta desde el ángulo izquierdo convirtió en el primer gol del choque. A partir de ahí comenzaron a sucederse las llegadas en una y otra área, como en un balón de Noema desde lejos, seguido de una doble oportunidad de Marta bien respondida por Ana, y un último intento de Inma Sojo desde el flanco derecho que Noelia desvió a córner. Con el tanto reseñado se llegó al intermedio.

Formacion del Deportivo Córdoba en el encuentro ante el Majadahonda. / CÓRDOBA

Los goles locales llegan a Vista Alegre

Arrancó la segunda mitad con dos ocasiones para Lidia, la primera provocando un córner y la segunda con una vaselina que se fue por encima del larguero. Respondió María Luisa con un potente chut que atrapó Vivi, guardameta blanquiverde tras el descanso, y una de las protagonistas de este segundo periodo. Pasado un tiempo sin grandes novedades, y después de una ocasión de Martina llegó el empate, a los 33 minutos, con un saque en largo de Vivi al desmarque de Noema, que de lanzamiento raso batió por bajo a la portera visitante. A continuación Martina lo intentó tras una recuperación en el centro del campo. Poco después Vivi evitó el segundo tanto visitante al salvar un disparo a bocajarro de Verónica.

Y del posible 1-2 se pasó al 2-1, a tres minutos de la conclusión, en una falta ejecutada por Neiva y desviada por Noema, con una extraordinaria maniobra con el tacón, enviando el balón al fondo de las mallas. Inmediatamente, Alberto Izquierdo puso en pista el juego de cinco, con Alba ejerciendo de portera-jugadora, buscando asfixiar al Deportivo Córdoba en su área, pero Vivi se mostró infranqueable, tanto en los intentos de Gloria como en las de Marta. Neiva estuvo a punto de sentenciar con una recuperación y disparo de su campo, pero Paula evitó el 3-1 con una intervención espectacular, similar a lo que evitó Vivi con una estirada soberbia en un último intento de Marta.

No se movió más el marcador y los tres puntos se quedaron en casa, lo que permite al conjunto cajista encadenar su segunda victoria consecutiva y ver un poco más de cerca el objetivo de la permanencia, concretamente a dos puntos, que es la distancia que le separa del filial del Torreblanca, que este domingo se mide al Navalcarnero B. La próxima cita del equipo deportivista, el sábado que viene en la pista del San Fernando a partir de las 18:00.