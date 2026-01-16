Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mezquita-CatedralTrasplantesCarlos IsaacLadisDetenido Puente GenilIncendio CabraProyectiles de guerraSanidad privadaViolencia de género
instagramlinkedin

Balonmano | Asobal

Toni Malla debuta con una victoria al frente del banquillo del Cajasol Ángel Ximénez

El conjunto pontano supera por 28-29 al BM Alicante en un amistoso preparatorio del regreso a la Liga Asobal

Toni Malla sigue la evolución del juego en el amistoso que el Cajasol Ángel Ximénez ha disputado en la cancha del BM Alicante.

Toni Malla sigue la evolución del juego en el amistoso que el Cajasol Ángel Ximénez ha disputado en la cancha del BM Alicante. / BM PUENTE GENIL

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La nueva etapa de Toni Malla como nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez arrancó con una victoria. El conjunto de la Asobal de balonmano venció por un apretado 28-29 al BM Alicante en el primer amistoso de enero, preparatorio del regreso a la liga.

También dispuso de sus primeros minutos el portero brasileño Cesar ‘Bombón’ Almeida, a prueba estos días a las órdenes del técnico tarraconense. El conjunto de Puente Genil fue siempre por delante en un partido que mereció ganar.

Noticias relacionadas y más

Victoria merecida para el equipo de Puente Genil

Los jugadores pontaneses ya mandaban en el marcador en el minuto 5 (1-4). Pese a los cambios en los dos equipos, los de Puente Genil fueron siempre por delante en la primera parte. Al descanso ganaba el Ángel Ximénez por 13-18. El choque se apretó a partir del ecuador de la segunda mitad (23-24, minuto 45). Los jugadores de Toni Malla supieron mantenerse por delante hasta llevarse el triunfo.

Almeida, en la portería del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil.

Almeida, en la portería del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. / bm

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents