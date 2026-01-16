Balonmano | Asobal
Toni Malla debuta con una victoria al frente del banquillo del Cajasol Ángel Ximénez
El conjunto pontano supera por 28-29 al BM Alicante en un amistoso preparatorio del regreso a la Liga Asobal
La nueva etapa de Toni Malla como nuevo técnico del Cajasol Ángel Ximénez arrancó con una victoria. El conjunto de la Asobal de balonmano venció por un apretado 28-29 al BM Alicante en el primer amistoso de enero, preparatorio del regreso a la liga.
También dispuso de sus primeros minutos el portero brasileño Cesar ‘Bombón’ Almeida, a prueba estos días a las órdenes del técnico tarraconense. El conjunto de Puente Genil fue siempre por delante en un partido que mereció ganar.
Victoria merecida para el equipo de Puente Genil
Los jugadores pontaneses ya mandaban en el marcador en el minuto 5 (1-4). Pese a los cambios en los dos equipos, los de Puente Genil fueron siempre por delante en la primera parte. Al descanso ganaba el Ángel Ximénez por 13-18. El choque se apretó a partir del ecuador de la segunda mitad (23-24, minuto 45). Los jugadores de Toni Malla supieron mantenerse por delante hasta llevarse el triunfo.
