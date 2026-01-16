La jornada en Tercera | Intensa jornada a domicilio para los representantes cordobeses

Fin de semana de altura el que se presenta en el Grupo 10 de Tercera Federación, donde los tres equipos cordobeses pasan revista ante sus respectivas terceras ponencias del nuevo año, todas ellas a domicilio. Y es que desde la matinal de este sábado empezará el carrusel de cruces en campo ajeno el Córdoba CF B, con su visita al rocoso Atlético Onubense en un duelo de filiales en toda regla (13.00 horas).

Dificultades para Córdoba B y Pozoblanco

Quieren precisamente en él empezar a calibrar los de Gaspar Gálvez en esta fase de temporada, tras cuatro jornadas sin conseguir puntuar de tres en tres. Es más, solo un punto de los últimos 12 en juego han ido a parar al zurrón blanquiverde, que viene de caer en el derbi ante el Pozoblanco (1-2) y fechas atrás hacer lo propio ante San Roque de Lepe (4-1) y Castilleja (0-2). Undécimos marchan los califas, con 22 puntos, siete por encima del descenso y otros cuatro sobre la marca onubense, que se encuentra en 16 actualmente.

Ya en la franja vespertirna, a partir de las 16.30 horas, será el turno de un CD Pozoblanco que llega al alza tras llevarse el pasado choque vecinal frente al propio conjunto capitalino. Se impusieron en la Ciudad Deportiva los de Alberto Fernández para cortar de raíz una racha ocho semanas sin victorias en la categoría. Hasta los 24 puntos se han ido los blanquillos, que a buen seguro buscarán ante el siempre rocoso Ceuta B una excusa más para volver a engancharse a la zona alta de la tabla después de un arranque prometedor, un ecuador de primera vuelta de claroscursos y ahora un conato de reacción que busca confirmación.

Y es que solo cinco puntos separan al bloque pedrocheño de la zona noble a estas alturas del campeonato, mientras que para el conjunto norteafricano el acicante está igual de claro: empatan con el quinto y también buscarán la forma de colarse, de nuevo, en una de las plazas de privilegio en el Grupo 10 de Tercera Federación.

El Lucena quiere ser más líder

El que sí que se encuentra en una -la más alta posible-, y defendiéndola a capa y espada, es el Ciudad de Lucena de Antonio Jesús Cobos, que tras su meritorio triunfo en Dos Hermanas semana atrás (2-4), junto al traspié del Bollullos en Utrera, ha conseguido alzarse como líder de la sección una vez transcurridas las 17 primeras pruebas del calendario. En plena efervescencia llega la escuadra aracelitana, que no conoce la derrota en Liga desde allá por el pasado mes de septiembre -cuando cayó en Chiclana- y quiere hacer de esta campaña la elegida para dar el tan ansiado salto de división a Segunda RFEF.

En la ahora tarea de afianzarse a la vanguardia del grupo estará precisamente el cuadro utrerano, último verdugo de su máximo rival este curso, el cuadro bollullero, y que este domingo a las 12.00 horas pondrá caro el precio de los tres puntos en el San Juan Bosco, donde pese a encontrarse en descenso los sevillanos tan solo han cedido dos derrotas esta temporada.