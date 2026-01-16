El Coto Córdoba inicia en Ponferrada la defensa del liderato

El Coto Córdoba de Baloncesto encara en la tarde de este sábado un encuentro complicado en la Segunda FEB. El equipo blanquiverde ha viajado hasta el norte del país para enfrentarse al Clínica Ponferrada SDP. El choque arrancará a las 18.30 horas en el pabellón Lydia Valentín, con el arbitraje de Alejandro Pellitero y Daniel López.

El bloque que entrena Gonzalo Rodríguez iniciará la defensa del liderato que recuperó en la pasada jornada tras su triunfo sobre la Cultural Leonesa (84-79) y las derrotas del Baloncesto Valladolid y el Biele ISB Iraurgi.

El Coto visita ahora a uno de los equipos que, como el cordobés, se encuentra luchando por una plaza en las eliminatorias por el ascenso. El Ponferrada aparece en el quinto lugar del Grupo Oeste con un balance de nueve victorias y cinco derrotas, a dos triunfos de los blanquiverdes, líderes con un récord de 11-3.

Una única derrota como local

La misión de vencer en Ponferrada se presenta complicada, ya que los leoneses solo han perdido uno de los seis partidos que han jugado como locales, por 61-77 ante el Starlabs Morón que entrena el cordobés José Antonio Santaella.

Los blanquiverdes se han desplazado a la provincia de León con su último fichaje, el alero estadounidense Zack Rollins, listo para saltar a la cancha, una vez tramitada su correspondiente licencia en la Federación Española de Baloncesto. También se ha reforzado en los últimos días el Ponferrada, pues ante el Coto debutará Jon Larrea, un base-escolta (combo) que ha llegado a este club procedente del Aridane de la Tercera FEB. El conjunto cordobés deberá ofrecer su mejor versión si quiere imponerse en el compromiso que tiene este sábado por delante.

El técnico blanquiverde reconoce que la semana se ha centrado en integrar a su nuevo jugador, Zack Rollins, en la dinámica del primer equipo, El gallego ha apuntado que "ha sido una semana en la que hemos trabajado, por un lado la preparación del partido y por otro la integración de Zack, alternando situaciones de cinco contra cero para que vaya aprendiendo las cosas con una semana normal de preparación, ya con el equipo".

Gonzalo Orozco intenta un lanzamiento. / Manuel Murillo

Gonzalo Rodríguez: "Nos van a exigir muchísimo"

Sobre el rival de este sábado, el entrenador del Coto Córdoba CB señaló que "el Clínica Ponferrada es un equipo muy serio, que juega duro, organizado y está muy bien entrenado. Nos va a exigir muchísimo a nivel físico, técnico y mental. Tendremos que estar muy bien en nuestras bases: rebote, defensa y balance defensivo, y preparados para lo que puedan plantear".

Rodríguez Palmeiro destacó la igualdad creciente que hay a día de hoy en la Segunda FEB, conforme van pasando las jornadas. "Todos vamos evolucionando, ajustando ataques, defensas y plantillas. Esto hace que haya resultados que desde fuera puedan parecer sorpresas, pero para los que estamos dentro no lo son. Hay dinámicas positivas y negativas, pero el trabajo está ahí y la exigencia de la liga es muy alta. Ganar partidos es complicado", subrayó.

En ese sentido, el técnico incidió en la importancia del análisis interno como base del crecimiento del equipo. "Los datos en los que nos fijamos semana a semana son los nuestros. Puntos por posesión que anotamos y encajamos, en qué situaciones somos mejores o peores. Valoramos estadísticas globales y avanzadas, pero no nos comparamos con otros equipos ni con otras temporadas", afirmó.

Los partidos de la jornada

El duelo de Ponferrada será uno de los partidos destacados de la jornada, junto al Biele ISB Iraugi-Starlabs Morón (domingo, 18.00 horas) y el Insolac Caja87-Clavijo (domingo, 12.30 horas). Todavía quedan muchas jornadas para la conclusión de la fase regular. Sin embargo, ya se nota en los partidos lo que se juega cada equipo. El Coto se encuentra inmerso en la lucha por conquistar la primera plaza de una manera definitiva, lo que le permitiría luchar por una plaza en la Primera FEB con el campeón del Grupo Este. A día de hoy depende de sí mismo para conseguirlo, aunque todavía deberá luchar mucho en los doce partidos que le restan.